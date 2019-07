Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 16 luglio in studio Giuliano Ferrigno Matteo Salvini risponde a Genova chi gli chiede se andrà in Parlamento a riferire sulle inchiesta sui fondi russi alla Lega Certo che ci vado il mio lavoro ci vado due volte alla settimana per questo intendo durante il quale rispondo su tutto dice il Ministro dell’Interno Quanto al tavolo con i sindacati al Viminale sottolinea non è stato uno sgarbo istituzionale perché facciamo qualcosa di utile all’Italia al governo raccogliamo idee proposte suggerimenti prepariamo un taglio delle tasse che è fondamentale per questo paese che spero l’Europa ci lasci fare conclude il leader della Lega è il presidente della repubblica Sergio Mattarella l’inaugurazione del nuovo Hub logistico di Poste Italiane a Bologna a ferma il percorso di passi sottolinea che l’innovazione non è nemica del Lavoro in 135 mila dipendenti Lo dimostrano prosegue Mattarella così come contributo didimensione che poste fornisce al pile nel nostro paese circa 12 miliardi ancora condominiali stata Rivista al ribasso la stima dell’infrazione giugno 2019 fino a un tasso dello 0,7% La stima preliminare era 0,8% 15 nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività sale dello 0,1 rispetto al mese precedente si consolida il quadro di bassa inflazione che caratterizza l’Italia e commento del lista della spesa In frenata più 0,2% Esterina e chiusura la maliziosa Gran Bretagna con piatti di pirateria commette crimini e ruba il nostro petrolio e poi pretendi di avere compiuto un’azione legale ma lira nel rispondere a chi sono le parole della guida Suprema di Teheran l’ayatollah Con riferimento al caso della petroliera inglese Grace One tutto per il momento le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa