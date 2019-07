Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura di Fondi della Russia Destinati alla Lega quando sarà depositato il fascicolo del Pubblico Ministero e avremo modo di studiare le carte l’interrogatorio l’ha detto l’avvocato difensore di Gianluca savoini il leghista presidente della associazione Lombardia Russia indagato per corruzione internazionale che ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati che lo avevano convocato Al momento stiamo discutendo di un’inchiesta giornalistica trasferita in sede giudiziaria se noi preferiamo confrontarci sulle prove Raccolte dal PM aggiungere il difensore per il procuratore greco non c’è necessità di sentire anche Dalle indagini lunghe e difficili che proprio Matteo Salvini risponde a Genova a chi gli chiede se andrai parlamentari ferire sull’inchiesta Certo che ci vado il mio lavoro dice il Ministro dell’Interno ci vado due volte la settimanaMetti un timer rispondo su tutto lo scibile umano sempre al tavolo con i sindacati al Viminale il Ministro dell’Interno spiega non è stato uno sgarbo istituzionale perché facciamo qualcosa di utile all’Italia al governo raccogliamo i vostri suggerimenti prepariamo un taglio delle tattiche è fondamentale per questo paese che separa l’Europa ci lasci fare Secondo me è una cosa che mi sta più attuale che seguiremo il piano industriale perché Alitalia ci permette in maniera fondamentale di orientare le politiche turistiche del paese così il vicepremier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio il rilancio aggiunto deve essere vero per creare il nuovo e non meno opportunità occupazionali Toninelli afferma di cache su Alitalia è cambiata la linea che autostrade niente passo indietro essere in chiusura la polizia norvegese arrestato richiesta dell’autorità italiana a seguito della sentenza emessa ieri dal tribunale di Bolzano Pula crecar nel processo a carico di seggi adisty La Corte d’Assise lo ha condannato a 12 anni di carcere crecar considerato il capo spirituale della cellula jihadista smantellata nell’autunno 2015 a seguito delle indaginimossa di Trento da 30 anni vive in Norvegia sono stati arrestati per poi essere trovati oltre al nulla altri condannati per tutto Grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa