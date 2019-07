Ultime Notizie Roma del 16-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno Che senso ha essere accompagnato la mattina per poi essere libero di essere ucciso la sera chiedeva Paolo Borsellino alla commissione antimafia in un breve video proiettato al Senato lamentando di avere la Storta solo la mattina per mancanza autisti giudiziari Così come per il dattilografia il segretario abbiamo bisogno per tutto l’arco della giornata le parole di Borsellino la commissione intanto ha deciso all’unanimità di togliere il segreto dagli altri fino al 2001 edilizia materiali tieni la cronaca il Gup ha disposto il rinvio a processo per 8 militari dell’Arma dei Carabinieri di alti ufficiali imputati dell’inchiesta sui presunti depistaggi sulle cause della morte di Stefano Cucchi processo che vede alla sbarra la catena di comando dei carabinieri che per l’accusa avrebbe prodotto falsi per sviare le indagini abbiamo di anche il 12 novembre un momento storico siamo arrivati fino a qui per il merito di Riccardo Casamassimanon potevamo nemmeno immaginare ciò che avveniva le nostre spalle tu la nostra pelle oggi Qualcuno dovrà rispondere in aula di giustizia ha detto Ilaria Cucchi sorella di Stefano la politica a parte la location al ministro Tria in commissione al senato La riunione al Viminale tra Salvini sindacati e imprese mi ha fatto un incontro fra un partito è partito socialista il governo condividono quanto è stato detto Non spetta a me dirlo portiamo avanti il nostro lavoro Quindi per la manovra 2020 per il ministro ogni legge di bilancio e in particolare la prossima richiederà scelte politiche impegnative da parte del governo che dovranno essere condivise l’ultima notizia in chiusura Il missile e le armi sequestrate ad un gruppo neonazista in ucraino a Torino erano Preparati per un attentato contro Matteo Salvini tifa segnalato io era una delle tante minacce di morte che mi arrivano ogni giorno spiega il Ministro dell’Interno servizi segreti per un gruppo ucraino che attenta va la mia vita per limitare intanto Salvini avviata e ripeti una circolare per chiedere un censimento sulla presenza di Rom Sinti e Camminanti in Italia entro due settimane per poi predisporre un piano di sgomberocampi abusivi Istituto Grazie per averci seguito l’inizio torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa