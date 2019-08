Ultime Notizie Roma del 16-08-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno altre quattro persone sono state fatte sbarcare La scorsa notte per ragioni mediche lo faccio sapere con un Tweet È la stessa u n g che parla di tre persone è un accompagnatore fatti scendere a terra per complicazioni mediche che richiedono pure specializzate tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente l’umanità lo impone ribadisce Open Arts ieri sera altri 9 migranti di cui 5 bisognosi di assistenza per problemi psicologici e quattro familiari erano stati evacuati dalla nave i profughi già questa notte sono stati trasferiti dal poliambulatorio dell’isola allo sport di Contrada la politica ciò che serve un accordo alla tedesca una cosa scritta ci si mette a sedere si tratta cena lizzani. per il bene del paese convocando le menti miglioriun’impronta diversa ti ho detto il capogruppo del PD alla camera Graziano Delrio A proposito di un’intesa con il Movimento 5 Stelle ospite di un programma su Radio Capital questo paese aggiunge finora è stato un sessione argomenti che non hanno portato bene come l’immigrazione Mi fa piacere che con te ne abbia preso atto e mi addormento sono centinaia le persone che hanno voluto partecipare oggi nel Duomo di Brescia e funerali di Coppa il celebrante Don Maurizio patriciello il parroco anti roghi di Caivano ha dato una spiegazione sul perché la conduttrice fosse così amata ha messo l’Italia sotto ha detto il sacerdote entrata nel cuore di tutti perché è stata autentica cocciuta perseverante Totta avuto fame e sete di giustizia una notizia di cronaca in chiusura è stato ritrovato il corpo giovane di 23 anni che ieri si era tuffato in mare da un pedalò a Jesolo senza più riemergere dall’acqua corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco questa mattina dopo le lunghe ricerche effettuate da subito una volta scattatala vittima È un ragazzo straniero che con alcuni amici si era portato al largo Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco la guardia costiera e il personale della spiaggia è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa