Ultime Notizie Roma del 16-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera la redazione venerdì 16 agosto spazio all’informazione politiche un’apertura come crisi di governo aperta della Lega sono a rischio alcuni importanti provvedimenti Messi in campo dal Ministero dei Beni Culturali a partire dalla di personale 3000 ad ottobre oltre 1000 dicembre altri ancora insieme ad investimenti per un totale di 10 milioni di euro in finanziaria non denuncia il ministro della cultura bonisoli Kong non sarà la ripetizione dell’incidente politico del 4 giugno del 1989 la repressione di Tienanmen qualora Pechino decida contromisure che includono l’uso della porta orario riferimento ai sanguinosi fatti di Pechino segui della protesta e Pro democrazia degli studenti di 30 anni fa il Global Times accusa gli Stati Uniti di interferenze assicurando che la Cina può far leva su metodisofisticati di quelli di 30 anni fa il raduno di forze paramilitari cinesi a scienze ne è un chiaro monito ai rivoltosi intanto la compagnia aerea cathay Pacific ha annunciato le dimissioni del zio a distanza di pochi giorni dalle aspre critiche della Cina verso la compagnia aerea basata proprio ad Hong Kong per l’appoggio del tuo personale tra cui ti piloti alle proteste Pro democrazia della colonia restiamo in Asia la Corea del Nord non vuole tenere i colloqui con la Corea del Sud definendo senza senso di Portici devi avviare un dialogo diretto alla fine delle esercitazioni militari congiunte di Seul con gli stati più Yang a poche ore dalle aperture ribadite dal Presidente Moon in occasione della cerimonia del 15 agosto chiude la porta ad ogni contatto oggi il cellulare Donato che la Corea del Nord ha lanciato in mare altri due missili non identificati l’ufficio del presidente sudcoreano ha tenuto una riunione d’emergenza del consiglio sulla sicurezza nazionale non te la notizia in chiusura luglio 2019 stato il mese più caldo ma ènel mondo negli ultimi 140 anni con una temperatura media globale di 0,95 gradi sopra la media del ventesimo secolo ha battuto perfino il record del luglio 2016 a soffrirne sono stati ghiacci polari ridotta ai minimi storici in Artico sono scesi del 19,8% sotto la media mentre in Antartide del 4,3 ad indicare lente americano per l’atmosfera e gli oceani è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa