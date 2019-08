Ultime Notizie Roma del 16-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la commissione accoglie con favore la solidarietà mostrata da 6 stati membri favorevoli ad accogliere parte dei migranti della openhaus e resta pronta a fornire sostegno operativo sul terreno sottolineando di ritenere la situazione insostenibile l’ho detto un portavoce della commissione intanto altre quattro persone sono state fatte smarcare la scorsa notte dalla per complicazioni mediche che richiedono Cure specializzate Ha detto Laura NG l’unica disumanità e quella di chi favorisce il business schifoso dell’immigrazione clandestina così Matteo Salvini torna su Facebook a ribadire il suo no alla prodo di Open a Lampedusa e a criticare il Ministro della Difesa trenta per non aver firmato il secondo divieto di ingresso della nave Cambiamo argomento sono a centinaiavoluto partecipare nel Duomo di Brescia funerali di Nadia Toffa il celebrante Don Maurizio patriciello il parroco di Caivano ha dato una spiegazione sul perché la conduttrice fosse così amate ha messo l’Italia Sottosopra ha detto il sacerdote durante i funerali entrata nel cuore di tutti perché è stata autentica cocciuta perseverante tosta avuto fame e sete di giustizia la cronaca è stato ritrovato il corpo del giovane di 23 anni che ieri si è tuffato in mare da un pedalò a Jesolo senza più riemergere dall’acqua il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco questa mattina dopo le lunghe ricerche effettuate da subito una volta scattato l’allarme la vita in un ragazzo straniero che con alcuni amici si era portata Largo ultime notizie chiusura luglio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato nel mondo negli ultimi 140 anni ha una temperatura media globale di 0,95 gradi sopra la media del ventesimo secolo ha battuto il record del luglio del 2016 a soffrirne sono stati ghiacci polari ridotte ai minimi storicisono scesi del 19,8% sotto la mediamente in Antartide del 4,3% a indicare le lenti americano per le ricerche e gli oceani è tutto Grazie per aver eseguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa