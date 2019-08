Ultime Notizie Roma del 16-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera la redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in primo piano Matteo Salvini sarebbe pronta a offrire perfino la Presidenza del Consiglio Luigi Di Maio pur di riappacificare che fa rientrare la crisi di governo per evitare la formazione di una nuova maggioranza e quanto sostengono fonti parlamentari del PD adesso vedremo che cosa farà il MoVimento 5 Stelle può davvero accadere di te ne abbiamo una sola Stella Polare il rispetto delle istituzioni le parole di Matteo Renzi su Facebook ciò che serve è un accordo alla tedesca una cosa scritta propone il capogruppo del PD Del Rio vs Terios hongkong non sarà la ripetizione dell’incidente politico del 4 giugno del 1989 la depressione di Tienanmen qualora Pechino decida contromisure che includanodella forza in orario riferimento ai sanguinosi fatti debage in seguito alle proteste Pro democrazia degli studenti di 30 anni fa il Global Times accusa gli Stati Uniti di interferenze assicurando che può far leva su metodi più sofisticati di quelli di 30 anni fa il raduno di forze paramilitari cinesi a scienze ne è un chiaro monito ai rivoltosi è più tanto la compagnia aerea di Hong Kong cathay Pacific annunciato le dimissioni della zio a distanza di pochi giorni dalle aspre critiche della Cina verso La compagnia era Te l’appoggio del suo personale tra cui i piloti alle proteste Pro democrazia ex colonia inglese Possiamo tenere gli Stati Uniti Disney Maxwell la donna accusata di essere la complice di Jeffrey epstein nel gestire un traffico di minorenni e di sfruttamento della prostituzione minorile è stata scoperta a Los Angeles New York ha pubblicato alcune fotografie della cinquantasettenne britannica seduta da sola all’esterno di un fast food e mentre mangia hamburger e patatine e legge un libro ultime notiziein chiusura la Corea del Nord non vuole tenere i colloqui con la Corea del Sud definendo senza senso l’ipotesi di riavviare un dialogo diretto alla fine delle esercitazioni militari congiunte di Seul con gli Stati Uniti anche delle pitture di Badi te dal Presidente Moon in occasione della cerimonia del 15 agosto chiude la porta ad ogni contatto oggi cellulare Donato che la Corea del Nord ha lanciato in mare altri due missili non meglio identificati che tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa