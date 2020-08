Ultime Notizie Roma del 16-08-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovo aumento contagiati ieri dal covid 629 in attesa dei dati di oggi il totale dei casi tale ora 250 3438 in Veneto + 120 Lombardia + 90 Emilia Romagna + 71 e maggiori incrementi solo in Trentino e Valle d’Aosta non si sono registrati nuovi casi i tamponi effettuati sono stati 53123 in crescita rispetto ai 46723 del precedente e rilevamento al via da oggi testa all’aeroporto di Fiumicino per chi rientra da Croazia Spagna Malta e Grecia gli altri è morto il fratello minore di Donald Trump Robert era ricoverato in ospedale e sconosciute le cause del decesso a darne notizia è il presidente degli Stati Uniti in una nota e con il cuore pesante scrive che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello Robert molto questa sera in pace non era solo il mio fratello era il mio miglioremi mancherà moltissimo il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre negli Stati Uniti la prossima settimana si muoveranno per far scattare le sanzioni contro l’iran malgrado la bocciatura della loro risoluzione al consiglio di sicurezza ONU Trump spiegando che si ricorrerà l’escamotage del cosiddetto snapback un meccanismo dell’accordo sul nucleare con l’iran nel 2015 che innescherebbe le sanzioni contro Teheran in caso di violazioni Intanto il presidente turco erdogan nel mezzo delle tensioni crescenti con la Grecia al sicura che le pressioni e minacce le sanzioni internazionali non faranno desistere la Turchia dalla Cercare canzoni con testo del Mediterraneo Orientale e tutto grazie per averci seguito le news se torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa