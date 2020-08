Ultime Notizie Roma del 16-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questa domenica 16 agosto il microfono Giuliano Ferrigno politica in apertura non ho mai chiesto un appoggio di Zingaretti per la mia candidatura la sindaca di Roma Virginia raggi Tina così dritto nonostante il vetro del segretario del PD sul tuo nome per un nuovo mandato Apri invece ad una nuova stagione il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in quasi 10 anni hai cambiato il mondo ed è cambiata l’Italia dice ora ci possono porre le basi anche per le comunali del 2021 con il PD si è aperto un percorso la cronaca proseguono senza sosta per il tredicesimo giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele 4 anni scomparso lo scorso III agosto con la madre e Viviana DJ poi trovata morta 5 giorni dopo Nella campagna di Caronia anche oggi circa 70 persone tra Vigili del Fuoco protezione civile e Forestali polizia Finanza Carabinieri del reparto cacciatori di Sicilia con dronistanno perlustrando le campagne di Caronia le zone limitrofe intanto l’inchiesta condotta dalla Procura di Patti tra le varie piste Net analizzando una segnalata anche dalla famiglia di Gioele cioè quella di una possibile aggressione a madre e figlia da parte di animali selvatici Oppure cani feroci un’ipotesi che sarebbe avvalorata dalla presenza sulle gambe della donna di alcuni morti ieri è stato interrogato Dagli inquirenti anche il proprietario di due rottweiler andiamo a Taranto un bimbo di 20 mesi nel pomeriggio di Ferragosto è annegato dopo essere caduto in una piscina all’interno di una villa privata nel territorio di Palagiano il piccolo si chiude il controllo dei suoi genitori sarebbe riuscita a salire su una scaletta sarebbe poi caduto in acqua inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori in chiusura dopo la Juventus anche guardiola il leone ha battuto il Manchester City 31 ed è qualificato alla semifinale di Champions League dove incontrerà il Bayern Monaco paura intanto nel ciclismo di Lombardia Dov’è il belga evenepoelin un burrone fratturandosi il bacino era l’ultima notizia Grazie per averci seguito di uso tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa