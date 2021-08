Ultime Notizie Roma del 16-08-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno bilancio di ieri sono 5674 in positive ai test 19 invece le vittime in un giorno in calo in aumento il tasso di positività e del 3,5% 384 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in aumento di 12 unità di ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono infine i primi 162 con un incremento di 61 caldo si avvicina una tregua Dalle prime ore di questa mattina precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale su Piemonte Lombardia in estensione a Veneto Friuli Venezia Giulia in particolar modo sui rispettivi settori settentrionali i fenomeni sono accompagnati da rovesci di forte intensità locali grandinate frequente attività elettrica e forti raffiche di vento è allerta meteo Della protezione civilepiastrelle l’offensiva militare di talebani in Afghanistan è entrata nella capitale Kabul dove ieri i residenti hanno riferito dispari combattimenti nonostante l’emirato islamico Alessia ordinata tutte le sue forze di entrare i comandanti talebani hanno preso il controllo anche del palazzo presidenziale e causa l’aeroporto dove secondo la BBC che c’è tra testimoni la gente correva sulle piste Pur di riuscire a salire sugli aerei e lasciare il paese Ambasciata Americana aveva lanciato l’allarme sulla sicurezza dell’aeroporto della NATO assicurato il suo aiuto per gestire le evacuazioni due funzionari talebani hanno detto alla Reuters che non ci sarà un governo di transizione e che livelli si aspettano un passaggio completo del potere nelle loro mani e tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa