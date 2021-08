Ultime Notizie Roma del 16-08-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco vita studio quella presa anche di Kabul da parte dei talebani Rinascita pianista l’emirato islamico arrivato a Roma il primo volo del pontiere ho visto appunto dalla difesa per evacuare i nostri connazionali Ciao sono Scalo della Capitale afghana con incidenti e morti in capo delle forze americane a Kabul a intanto incontrato i dirigenti dei talebani a doa Rende noto il pentagono non parla di notizie agghiaccianti di gravi restrizioni diritti umani in tutto l’Afghanistan risalgono i numeri del covid in Italia in particolare in Sicilia Sardegna Dove si registra il tasso di occupazione delle terapie Intensive più alto del paese preoccupa anche la Toscana e torna il rischio di zona gialla e 65% degli adolescenti della Lombardia hanno diritto intanto alla campagna vaccinale veloce mediante prenotazione web e somministrazione entro 48 ore presso il Centro prescelto polemica per l’obbligo di Green Nelle mense aziendaliun’intesa perfetta e regioni sulle Cure domiciliari vengono investiti 4 miliardi di euro nelle cure domiciliari per portare l’assistenza pubblica e le cure appropriate in casa dei pazienti il nuovo sistema di autorizzazione e accreditamento ha spiegato il ministro speranza pista requisiti elevati ed omogenee per tutti i soggetti che erogano tali servizi garantirà cure con standard avanzati e della medesima qualità su tutto il territorio nazionale italia-spagna secondo le Stime degli analisti si avviano a registrare nell’anno in corso il ritmo più rapido di espansione economica dalla fine degli anni settanta il file dalla Spagna e crescerà del 2% Mentre l’Italia registra un tasso del 6% nuovo record del debito pubblico italiano a giugno Secondo le rilevazioni della Banca d’Italia il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di circa 9,2 miliardi rispetto al mese precedente risultando pari a 2696,2 miliardi lo sciopero generale dei sindacati di base per anticipato lunedì 11 ottobre e sono più di 500 mila le persone che hanno firmato referendumla legalizzazione dell’eutanasia secondo i promotori dell’iniziativa dure critiche del Vaticano con monsignor paglia che parla di tentazione di una nuova forma di eugenetica secondo cui chi non è tanto non deve nascere queste firme presidente della pontificia Accademia per la vita è una pericolosa insinuazione che avvelena la cultura la morta dell’anticiclone africano Lucifero sta per terminare Ma era solo una tregua dal gran caldo estivo da oggi che temporale un generale calo delle temperature ma da venerdì si tornerà a superare facilmente 33 35° su gran parte dell’Italia sempre Oggi le città da bollino rosso tra cui Roma Bologna e Firenze domani solo Palermo incendi due griturismo è una casa sono stati evacuati nel Perugino e cresce ancora il numero delle vittime del terremoto di magnitudo 7,2 che sabato ha colpito Haiti nuovo bilancio almeno 1300 morti e 5700 feriti il governo del paese caraibico anche mettono allerta gialla per l’imminente passaggio del Ciclone Great declassato per ora tempesta tropicale appello diper gli aiuti urgenti i bambini dell’isola Tutto pronto per il secondo lancio dell’anno di Vega il razzo europeo realizzato negli stabilimenti Avio Colleferro vicino Roma partirà 3:47 italiane dalla base di rum della Guyana francese porterà in orbita Playa neo4 e altri quattro piccoli satelliti tra cui le tappe realizzato dall’università La Sapienza di Roma insieme alla tv E noi ci fermiamo qui Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa