Ultime Notizie Roma del 16-08-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio con 3 voti contrari e 5 astenuti la direzione nazionale del PD ha approvato ieri sera alle liste per le candidature in vista delle prossime elezioni segretario Enrico Letta sarà candidato come capo la camera in Lombardia e Veneto mentre Carlo Cottarelli Sara capolista al Senato a Milano il microbiologo Andrea crisanti sarà candidato capolista in Europa Monica Cirinnà annuncia di rinunciare alla candidatura mi hanno un collegio elettorale per dette Donald Trump ha chiesto il rispettosamente sulla sua piattaforma Social Truth la restituzione immediata di alcuni documenti sequestrati dalla nella sua perquisizione a mar-a-lago secondo quanto riferito da politico lei avrebbe già restituito al ex presidente americano i tre passaporti confiscati secondo il sito il Tycoon starebbe pensando a un viaggio in Scozia per visitare uno dei suoimacchinetta te sarebbe il primo all’estero da quando ha lasciato la casa bianca la figlia del superpoliziotto Pippo micalizio Marina Paola è stata ritrovata in vita Ieri dopo essere scomparsa all’Isola d’Elba domenica scorsa la quarantottenne si trovava tra gli anfratti di una scogliera nella zona di Procchio in provincia di Livorno dopo averla individuata la donna che ha detto di essere rimasta in mare circa 16 ore è stata evacuata via mare con un’imbarcazione da accertare i motivi per cui sarebbe rimasta dispersa però oltre giorno e come sia finito in fondo agli scogli non prendo poco visibile anche dall’alto si terrà questa mattina in Campidoglio il funerale di Piero Angela il giornalista scomparso 3 giorni fa 93 Anni dalle 11:30 alle 19 sarà allestita la camera ardente nella sala della promoteca seguire strano celebrate le esequie con cerimonia Laica come disposto dallo stesso divulgatore la cerimonia funebre potrei essere seguita sulla Rai un bimbo è stato ricoveratoin gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto che l’ha sbalzato in avanti per una decina di metri è accaduto nel piccolo centro di Pasian di Prato in provincia di Udine poco prima delle 19:30 a Monza è in provincia è stato invece dichiarato morto il 19 a Oristano rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto il 12 agosto è stato dato la sento la donazione degli organi sport con le vittorie di Napoli Juventus Juve era la prima giornata della Serie A di partenopei hanno travolto il Verona in trasferta per 52 bianconeri hanno regalato in casa il regolato se vogliamo il Sassuolo per 3 a 0 assegno di Maria e doppietta di vlahovic intanto da ieri si è scusata per disservizi annunciando indennizzi nel rispetto delle regole per gli europei di nuoto Altra giornata di medaglie azzurre conquistati altri 3 Ori 3 Argenti e 2 bronzi E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto rettale

