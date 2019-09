Ultime Notizie Roma del 16-09-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale buon inizio di giornata ad andare da Francesco Vitale in studio le notizie principali della giornata di oggi apriamo con la politica Questa è l’Italia che vincerà così Salvini ieri dal di una Pontida gremita leader della Lega Pro mette una flat Tax al 15% primo provvedimento quando torneremo al governo Ministro dell’Interno ha chiuso il comizio con Greta una bimba di Bibbiano nel PD avanti tanto lo spettro della scissione da parte dei renziani un patto civico per l’Umbria invece la proposta che Di Maio Lancia idea in vista delle regionali stamani a Palazzo Chigi giuramento dei sottosegretari di attacchi raffinerie solite rivendicati da ribelli yemeniti alla mano il mercato mondiale del petrolio aumentano le tensioni tra Iran e Stati Uniti con Trump che si dice pronto a reagire il presidente americano autorizzil’uso delle risorse petrolifere e strategiche la compagnia solita haram con prevedere ripristinare entro oggi un terzo della sua produzione il prezzo del Brent sale del 18% una brexit senza accordo sarebbe un disastro estremamente dannoso per tutti l’allarme lanciato da business Europe il Confindustria Europea oggi a Bruxelles il presidente della commissione europea young girl riceve il premier britannico Johnson Londra uscire dall’Unione Europea come farebbe Hulk a firma il Primo Ministro dei Benetton non ha intenzione di procedere con uno spin-off con la vendita di quote parziali o totali di autostrade oggi la società non ci viaggia programmato degli sviluppi dell’inchiesta sui rapporti falsi sulle infrastrutture api pubbliche intanto online una mappatura degli interventi di manutenzione sul ponti e viadotti ancora un mese di tempo al consorzio composto da ferrovie dello stato del tram piazza e mezza per definire l’offerta vincolante il piano di acquisizioni dell’Italia secondo punti del miso Infatti i commissari straordinari sarebbero rientrati a dare tempo fino al 15 ottobre laministro Patronelli Arriverà oggi ma la richiesta sarebbe congrua nelle tempistiche Se mi volete bene smette più di chiedermi di suonare il pianoforte perché non posso più farlo o giovedì perché non rispondono bene così Ezio Bosso il pianista direttore d’orchestra quarantottenne che soffre di una patologia degenerativa è morto Invece ieri a 65 anni il fondatore e leader della band New Wave backup lo porto nella terza giornata della Serie A di calcio arriva la prima vittoria della Roma che batti quattro gol Sassuolo vince anche il Milan che supera il Verona con un rigore di Piave Lazio KO 21 in casa della spalla Genova per Antea finisci 12 Bologna 34 e parma-cagliari 13 stasera il posticipo torino-lecce per la MotoGP Marquez vince San Marino Rossi quarto basket la Spagna del CT scariolo Vinci mondiali per la pallavolo agli europei terzo successo per l’Italia che batte 3-1 la Romania E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa