Ultime Notizie Roma del 16-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione di Roberta Bertarelli un patto civico per l’Umbria la proposta che il capo politico del 5 Stelle Luigi Di Maio non so in vista delle regionali in Umbria in una lettera alla nazione tutte le forze politiche si legge facciano un passo indietro il latte uno spazio a una giunta civica che non sosterremo solo con la presenza in consiglio regionale senza pretese di assessorati ognuno corre la con il proprio simbolo del segno di un presidente civico fuori dalle appartenenze partitiche e tu non è programma comune la borsa di Hong Kong apre la seduta in calo alla prova dei mercati dopo un altro weekend spontaneità una frangia dei dimostranti pro democrazia e la polizia al indice Hang Seng succede nelle prime battute lo 0,69 % in rialzo inveceessenza 15 composite salgono entrambi dello 0,35 per 175n fondatore e leader della band rock New The cars è stato trovato morto ieri in un appartamento di Manhattan ancora non sono state stabilite le cause del decesso Ma la polizia di New York City afferma che il cadavere non presentava di Violetta tra i maggiori successi si ricordano in particolare Just what I needed shake it up and drive gli Stati Uniti sono pronti e carichi per reagire agli attacchi contro l’otite il presidente americano Donald Trump precisando di attendere la conferma sulle responsabilità alle valutazioni dell’Arabia Saudita Trump smentisce di essere pronto a incontrare il presidente iraniano Hassan rohani senza condizioni 11 disegni fatti in carcere da Pietro Pacciani il contadino ritenuto dagli inquirenti il mostro di Firenze saranno in mostra a VeneziaMassimo 20 Settembre l’iniziativa scrive Il Gazzettino della galleria Venice Factory che ha chiamato l’evento One solo Show e metterà in vendita 150 copie dei disegni di cui ricavato sarà poi devoluto in beneficenza preso a pugni senza motivo in strada Torino aggredita da un marocchino di 34 anni che i Carabinieri sono riusciti ad arrestare solo cosa ne a te in ospedale per Gloria cuminetti attrice trentenne diplomata alla scuola del teatro Stabile di Torino e Giacomo alcune presenze in film come Tex di Davide Ferrario pubblicità colpita al Volto l’artista se l’è cavata con qualche giorno di prognosi molto meno di quanto ci vorrà per dimenticare i messaggi degli haters che sul web l’hanno presa di mira per le sue prese di posizione a favore dell’ accoglienza degli immigrati e contro il decreto sicurezza bis e del tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa