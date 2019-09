Ultime Notizie Roma del 16-09-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli blitz della polizia Nella curva della Juventus e chiappe i principali referenti dei gruppi ultrà bianconeri sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Torino che ha portato all’emissione da parte del GIP di 12 misure cautelari le accuse nei confronti degli Ultras sono a vario titolo associazione a delinquere aggravata autoriciclaggio violenza privata in corso anche decine di perquisizioni diverse città italiane l’indagine condotta dalla Digos dal capogruppo criminalità organizzata da lettura coinvolge tutti i principali gruppi del tifo organizzato la dda di Palermo ha disposto il fermo a Messina di 3 persone accusate di sequestro di persona tratta di esseri umanitortura avrebbero trattenuto in un campo di prigionia libico decine di profughi pronti a partire per l’Italia testimoni che li hanno identificati hanno raccontato di essere stati torturati picchiati aver visto morire compagni di prigionia Donald Trump annunciato su Twitter e in seguito agli attacchi agli impianti sauditi di aver autorizzato l’uso delle risorse strategiche Se necessario in una quantità del determinare sufficiente a mantenere forniti mercato il presidente ha riferito inoltre di avere informato tutte le agenzie proprio per accelerare l’approvazione dell’uso degli oleodotti in Texas e in vari altri stati una brexit senza accordo è una ricetta per il disastro dovrebbe essere assolutamente un’uscita disordinata del Regno Unito sarebbe estremamente dannosa per tutti provocherebbe danni ingenti per cittadini e aziende nel Regno Unito nell’Unione Europea le conseguenze negativemi sarebbero la data di uscita ma si trascina erebbero mettendo in pericolo la relazione Futura a cui tutti aspirano E l’allarme lanciato dal direttore generale di business Europe James Baker Se mi volete bene smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte suonare non sapete la sofferenza che mi provoca questo perché non posso due dita che non rispondi più bene io non posso dare alla musica abbastanza E quanto saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra smetterò anche di dirigere così Ezio Bosso pianista direttore d’orchestra che ha incontrato il pubblico barese nella Fiera del Levante accolto dal governatore Pugliese Michele Emiliano nel padiglione della Regione Puglia l’artista Torinese che due giorni campione chiuso 48 anni dal 2011 soffre di una patologia degenerativa ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa