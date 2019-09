Ultime Notizie Roma del 16-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione Inna studio Roberta Frascarelli blitz della polizia Nella curva della Juventus è che abbia i principali referenti dei gruppi ultrà bianconeri sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Torino che ha portato all’emissione da parte del GIP di 12 misure cautelari le accuse nei confronti degli Ultras sono a vario titolo associazione a delinquere estorsione aggravata autoriciclaggio violenza privata in corso anche decine di perquisizioni in diverse città italiane l’indagine condotta dalla Digos dalla gruppo criminalità organizzata della procura con tutti i principali gruppi del tifo organizzato la dda di Palermo ha disposto il fermo a Messina di tre persone accusate di sequestro di persona tratta di essere umani e tortura avreitrattenuto in un campo di prigionia libico decine di profughi pronti a partire per l’Italia testimoni che li hanno identificati hanno raccontato di essere stati torturati picchiati aver visto compagni di prigionia i tre gestivano per conto di un’organizzazione criminale un campo di prigionia in Libia dove i profughi pronti a partire per l’Italia quindi vanno tenuti sotto sequestro lasciati solo dopo il pagamento di un riscatto Donald Trump annunciato su Twitter e in seguito agli attacchi agli impianti saud.it di aver autorizzato all’uso delle risorse petrolifere strategie chieste necessario in una quantità da determinare sufficiente a mantenere forniti i mercati il presidente ha riferito inoltre di avere informato tutte le agenzie appropriate per accelerare l’approvazione dell’uso degli occhi in Texas e in vari altri stati a Pontida è stato il giorno del grande raduno leghista fin dalla prima mattina e militanti del Carroccio Hanno cominciato ad affluire sul prato dove gli organizzatorisi sono trovati 80 mila presenze in prima fila due bandiere dell’Italia sul fondale del palco lo slogan la forza di essere liberi è stato aggredito un video per collaboratore di Repubblica al quale è stata rotta la videocamera mentre cercava di riprendere un militante che li dava Mattarella mafioso sessione Spero di no perché è un video unito serve alla democrazia italiana e serve la stabilità del governo così il segretario del PD Nicola Zingaretti alla Festa dell’Unità di Torino serve un partito totalmente nuovo ha detto che si rifonda è durissima ma poi solo dovremmo fare in questo momento un gravissimo errore che l’Italia Non capirebbe aggiunto Zingaretti è aperta ufficialmente tutta Italia la stagione venatoria 2019/2020 100 mesi scariche che useranno milioni di vittime tra le specie selvatiche ad affermarlo è lente nazionale Protezione Animali che chiede al governo una stretta anche in relazione al pesante tributo di vite umane a causa didoppiette solo lo scorso anno denuncia gli spari hanno infatti causato 80 vittime 3 morti e feriti si può comunque da ora sparare in tutta Italia Anche se quest’anno l’apertura della caccia è stata anticipata il primo settembre in Alcune regioni per determinate specie ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa