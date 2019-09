Ultime Notizie Roma del 16-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione blitz della polizia Nella curva della Juventus i capi dei principali referenti dei gruppi ultrà bianconeri arrestati non immagine della procura di Torino 12 le misure cautelari accuse a vario titolo di associazione a delinquere estorsione aggravata autoriciclaggio e violenza privata perquisizione in diverse città l’indagine partita da una denuncia della società coinvolge i principali gruppi del tifo organizzato secondo l’accusa sarebbe stata messa in piedi una capillare strategia criminale per ricattare la società dopo che la Juve aveva deciso di interrompere una serie di privilegi concessi ultra il petrolio avanza di circa 10% dopo la tartare Raffineria esaudite di Saudi aramco in quello che al momento il maggior rialzo degli ultimi tre anni il sale del 10,7% 66$76 mentre il weekend del 9,6% 60,1 dollari in avvio di contrattazioni Brent aveva messo a Segno il più grande rialzo intro dei da quando i futures sono stati introdotti nel 1988 12 dollari al barile fare un balzo del 19 5% di rialzo Massimo e del è stato di 8,5 dollari nella notte italiana film americano Trump aveva autorizzato l’uso delle risorse petrolifere strategiche Se necessario per rifornire i mercati dopo l’attacco al rialzo la sfida che la nuova Commissione Europea si appresta a lanciare riguarda diritti ambiente occupazione passando per competitività sul digitale innovazione lo spiega il commissario designato gli affari economici Paolo Gentiloni in un’intervista in apertura di prima pagina con il direttore della stampa l’Europa non è il nostro problema è nostro futuro chiarisce il messaggio chiave di Bruxelles e puntare ai riprendere la via della crescita rendendola più sostenibile sul piano sociale e ambientale fermati in un hotspot a Messina tre persone accusate V6persona tratta di esseri umani e tortura avrebbero trattenuto in un campo di prigionia di Vico decine di profughi pronti a partire per l’Italia testimoni che Liam identificati hanno raccontato di essere stati torturati picchiati di aver visto morire compagni di prigionia il procuratore di Agrigento patronaggio nei campi libici condizioni inumane bisogna agire anche a livello internazionale continuano intanto gli sbarchi a Lampedusa con 224 persone in uno con una capienza da 95 Questa è l’Italia che vincerà così Salvini ieri dal palco di una puntina granita il leader della Lega Pro mette una flat Tax al 15% primo provvedimento quando torna al governo Letta Ministro dell’Interno ha chiuso il comizio con Greta una bimba di Bibbiano nel PD avanti intanto lo spettro della scissione da parte dei renziani un patto civico per l’Umbria invece la proposta che Di Maio Lancia idea in vista delle questa mattina a Palazzo Chigi giuramento dei sottosegretari la produzione industriale in Cina frena d’agosto e cresce solo del 4,4% annuo a Fronte del 4,8% di luglio del rimbalzo alatteso invece degli analisti e il passo più lento da febbraio 2002 rilasciano i dubbi sulla tenuta della seconda economia del pianeta pesano gli effetti della guerra commerciale con gli Stati Uniti rallentamento della domanda interna ed incerto andamento dell’economia globale le vendite al dettaglio crescono del 7 5% anno al Passo più lento D’Aprile dopo il 7% di luglio e con freccette 9% atteso dagli analisti portiamo pagina oltre 49000 operai della General Motors aderenti al sindacato in auto workers sciopero il primo nel gigante automobilistico in 12 anni dopo il fallimento dei negoziati per il contratto l’attenzione 55633 impianti magazzini di componenti e richieste riguardano la riapertura di fabbrica inattive il miglioramento dei salari la concessione di bene queste presidente Trump ha invitato in parte da andare d’accordo e trovare un’intesa Se mi volete bene smettete di chiedermi di suonare il pianoforte perché non posso più farlo due dita che non rispondono bene così Ezio Bosso pianista direttore d’orchestra quarantottenne che soffre dil’ho già degenerativa e quando saprò di non riuscire più a gestire un’orchestra smetterò anche di dirigere aggiunto è morto ieri ha 75 anni invece il Ric ocasek fondatore leader della band New Wave descartes Questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regina

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa