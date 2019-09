Ultime Notizie Roma del 16-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Icardi e principali referenti dei gruppi ultrà della curva della Juventus sono stati arrestati dopo un’indagine coordinata dalla Procura di Torino il gip ha emesso 12 misure cautelari sono valutato l’associazione a delinquere estorsione aggravata autoriciclaggio violenza privata una quarantina gli indagati in corso anche decine di perquisizioni in diverse città italiane voltiamo ancora pagina l’inflazione la variazione annua dei prezzi sia festa d’agosto dello 0 4% è lo stesso livello di luglio a rilevarlo è l’Istat che rivede al ribasso di un decimo la prima diffusa a fine agosto su base mensile la variazione dei prezzi dello 0 4% che questa di nata nel confronto con il primo bilancio l’inflazione dunque non registra più una lieve accelerazione ma una stabilità e come scrive lista presta contenuta cambiamo ancoraargomento sono oltre 49 mila gli operai della General Motors aderenti al sindacato United auto workers che poco dopo la mezzanotte hanno iniziato il primo sciopero in 12 anni al Gigante o non vuoi reticolo statunitense dopo il fallimento dei negoziati per il rinnovo del contratto l’attenzione del Lavoro programmata nel pomeriggio di ieri interessa a55t tra impianti magazzini dei componenti le richieste riguardano la riapertura di il miglioramento dei salari la concessione di bene il presidente statunitense Donald Trump ha invitato via Twitter General Motors e i sindacati ad andare d’accordo a trovare un’intesa cronaca fermate tre persone a Messina accusato di sequestro di persona tratta di esseri umani e tortura secondo le accuse avrebbero trattenuto in un campo di prigionia libico decine di profughi pronti a partire per l’Italia in tanti hanno raccontato di essere stati torturati picchiati di aver visto morire compagni di prigionia eseguire il fermo è stata la squadra mobile di Messina su disposizione della dda di Palermo voltiamo anchepagina è necessario dare un riconoscimento agli insegnanti pensa un aumento mensile a tre cifre €100 a dirlo in un’intervista al Corriere della Sera e Leo ministro dell’istruzione Lorenzo fioramonti che nei giorni scorsi ha chiesto mi arrivi euro per il suo Ministero nella legge di bilancio minacciando fin da subito le sue dimissioni in caso di mancata concessione giuro non ti parla di un’opportunità storica per il governo ritiene che la scuola e l’università sia nel nucleo dello sviluppo economico del nostro paese Volpiano ancora pagina sono 5 permessi di uscita dall’istituto penale dove è ristretto concessi al giovane neodiciottenni condannato per l’omicidio del via Dante Francesco della corte 1 la utilizzato per sostenere un provino per una società calcistica del beneventano in un altro ha pranzato con la famiglia in un ristorante dello stesso comune dove si trova il carcere minorile in cui sta scontando la pena e dove ha iniziato un percorso di riabilitazione che secondo la famiglia del vigilante non avrebbe ancora prodotto tutti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

