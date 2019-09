Ultime Notizie Roma del 16-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio blitz della polizia Nella curva della Juventus i capi principali referenti dei gruppi ultrà bianconeri sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Torino che ha portato all’emissione da parte del GIP di 12 misure cautelari le accuse nei confronti degli Ultras sono a vario titolo associazione a delinquere estorsione aggravata autoriciclaggio violenza privata in corso anche decine di perquisizioni in diverse città italiane è stato immediato l’effetto sul prezzo del petrolio degli affetti in Arabia Saudita Ibrahim Greggio del Mare del Nord in apertura è arrivata a salire del 19:30 % il maggiore aumento da quando i futures sul petrolio sono nel 1988 la dda di Palermo ha disposto il fermo a Messina di tre persone sposate di sequestro di persona a tratta di esseri umani e tortura avrebbero trattenuto in un campo di prigionia libico decine di Propronti a partire per l’Italia I migranti hanno raccontato di essere stati torturati picchiati e di aver visto morire compagni di prigionia T3 gestivano per conto di un’organizzazione criminale un campo di prigionia a Zaira in via dove i profughi pronti a partire per l’Italia venivano tenuti sotto sequestro rilasciati solo dopo il pagamento di un riscatto i Fermati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di persona violenza sessuale la torta omicidio Al sequestro di persona a scopo di estorsione al momento del fermo si trovavano nel porto di Messina si tratta di Muhammad con te detto Suarez originario della Guinea 27 anni ha Meda amebe gizi 20 piani è mahmood egiziano 24 anni sono 5 invece permessi di uscita dall’istituto penale dove ristretto concessi al giovane neo diciottenne condannato per l’omicidio del vigilante Francesco della corte 1 l’autorizzato per sostenere un provino per una società calcistica del beneventano in un altro ha pranzato con la famiglia non ristorante dello stesso comune dove si trova il carcere minorile in cui sta scontando la pena e doveun percorso di riabilitazione che secondo la famiglia del vigilante non avrebbe ancora prodotto frutti portiamo ancora pagina Roccasecca 75 anni fondatore e leader della band rock New Waves stato trovato morto in un appartamento di Manhattan ancora non sono state stabilite le cause del decesso Ma la polizia di New York City afferma che il cadavere non presentava segni di violenza tra i maggiori successi dei Car ti ricordano in particolare Just what I needed it up and drive E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa