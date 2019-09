Ultime Notizie Roma del 16-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione Francesco Vitale in studio un neonato di 4 mesi è stato trovato morto in una scarpata lungo la statale Telesina nel beneventano secondo i carabinieri la madre una trentaquattrenne dopo aver urtato con l’auto il guard-rail si sarebbe fermata bilanciato neonato nel posto scendendo poi nel gruppo e finendo il piccolo a bastonate l’allontanamento della donna e del piccolo era stato denunciato qualche ora prima dal convivente nell’avellinese la donna ora si trova in ospedale dopo gli attacchi alle rapine dietro di te di Saudi aramco è l’annuncio di Trump sull’uso delle riserve petrolifere strategiche americane il prezzo del petrolio schizza alle stelle domenica sera è chiusa americani sul Greggio sono saliti del 15% quelli sulla benzina dell’11 e del 18 lunedì mattina riesci anche sui mercati asiatici Il Brand sale del 17% 66,66 dollari E lui del no, seisto 60,1 doc ancora cronaca i capi principali referenti dei gruppi ultrà della Juventus sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine della procura di Torino che ha portato all’emissione di 12 misure le cose sono a vario titolo associazione a delinquere estorsione aggravata autoriciclaggio violenza privata in corso perquisizioni in diverse città sono 5 permessi di uscita dall’istituto penale dove è ristretto con il giovane neo diciottenne condannato per l’omicidio del vigilante Francesco della Corte una utilizzato per sostenere un provino per una società calcistica del beneventano in un altro ha pranzato con la famiglia in un ristorante dello stesso comune dove si trova il carcere minorile in cui sta scontando la pena e dove iniziato un percorso di riabilitazione che secondo la famiglia del vigilante non avrebbe ancora prodotto frutti era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

