Ultime Notizie Roma del 16-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno con il giuramento Palazzo Chigi nelle mani del premier Giuseppe Conte di 42 segretarie viceministri la squadra verde 21 esponenti del Movimento 18 del PD 2 di liberi e uguali è uno delle maglie giallorosse entra nel pieno della sua operatività con te promette sarà un impegno in cui si erano messi disciplina e passione dando il massimo per rispondere alle urgenze che vengono dalla società e della comunità e sottolinea che sarà molto importante curare il rapporto con le forze politiche in parlamento e mantenere orecchie aperto alle comunità la cronaca blitz della polizia Nella curva della Juventus capirai principali referenti dei gruppi ultrà bianconeri sono stati arrestati indagine della procura di Torino 12 le misure cautelari le accuse a vario titolo di associazione a delinquere estorsione aggravata autoriciclaggio differenze arrivata l’indagine partita da una denuncia della società bianconera secondo l’accusa sarebbeesempio di una strategia criminale per ricattare la società dopo che la Juventus aveva deciso di interrompere una serie di privilegi concessi ai gruppi Ultra è il presidente di Confindustria Vincenzo boccia risponde a un incontro la LUISS ad una domanda sul pressing del MoVimento 5 Stelle per la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia gruppo Atlantia questa vicenda dice non deve diventare una questione politica deve prevalere Il buon senso la magistratura deve fare il suo corso dobbiamo evitare polveroni politici che non ci portano da nessuna parte questo non significa aggiunge poi non affrontare la questione responsabilità in borsa intanto si intensificano le vendite sul ultime notizie a chiusura sono diventato il migliore ho vinto tanti premi ma mio padre non ha potuto assistere a queste mie vittorie intervistato da Good morning Return a Cristiano Ronaldo svela il suo lato umano e quando ricorda il padre morto nel 2005 per problemi di alcol piange mi hanno visto la mia famiglia mia mamma i miei fratelli Mio figlio più grande aggiunge cr7 ma mio padre non ha visto mai nulla di tutto grazie per averciLe Muse tornano alla prossima edizione

