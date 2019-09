Ultime Notizie Roma del 16-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ritenuti vicini aliran che hanno rivendicato gli attacchi alle installazioni petrolifere Auditel di sabato scorso avvertono le compagnie petrolifere tra loro dipendenti di stare lontani dalle raffinerie fermando che tali obiettivi sono ancora nel loro mirino la perdita di produzioni e per l’attacco gli impianti in Arabia Saudita è stato calcolato rappresenta il più grande danno causato un singolo evento per i mercati petroliferi mentre terranee Baghdad smentiscono le ipotesi americani cercano ruolo negli attacchi le borse europee risentono della crisi restano nell’incertezza mentre il petrolio dopo gli altri destinati nella notte Riduce la forza teniamo in Italia chi se ne frega così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto alle critiche arrivate gli per aver portato sul palco di Pontida una delle bambine di Bibbiano con una manobambini aggiunto e garantisce di lavorare per essere pronti al voto è sul referendum legge elettorale ma anche per non tornare la legge Fornero non farli aprire i porti fa sapere finale gara quegli orari film in tutta Italia perché si torna al passato e poi attacca sull’esito della crisi all’estero non sarebbe mai successa una cosa del genere una truffa C’è qualcosa da cambiare migranti la Germania era sempre ha partecipato alla ridistribuzione ad hoc ciononostante non abbiamo ancora trovato una procedura adeguata L’ho dichiarato il portavoce del governo tedesco nel rispondere ad una domanda in vista del prossimo incontro dei ministri dell’interno a Malta l’Europa ha bisogno di un accordo affidabile Sul modo in cui gli sbarchi devono e possono essere gestiti nello spirito della solidarietà europea e lo chiediamo da molto tempo aggiunto il portavoce di Merkel intanto l’Unione Europea ribadisce i centri di detenzione in Libia vanno chiusi ultime notizie in chiusura dopo aver chiesto asilo in Francia nel 2013 Edward Snowden e che arriverò dettagli diversi programmi Top Secret di sorveglianza di massa della taverna statunitensi abilitàFammi sapere in un’intervista che gli piacerebbe che il presidente Macron e gli concedesse questo diritto e l’europarlamentare della Repubblica si dice favorevole raccogliere in francese nude che si trova attualmente rifugiato in Russia perché dice a un servizio all’umanità è tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa