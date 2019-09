Ultime Notizie Roma del 16-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione buona della redazione in studio a Giuliano Ferrigno ieri le critiche rivolte a Matteo Salvini per avere portato sul palco di Pontida una delle bambine di Bibbiano chissenefrega replica l’ex Ministro dell’Interno non una ma 50 bambini aggiungere Salvini garantisce poi di lavorare per essere pronto al voto e si riprendono Per la legge elettorale ma anche per non tornare la legge Fornero e non farli aprire forti fa sapere che raccoglierà film in tutta Italia perché non ci torni a passato e poi attacca sull’esito della crisi all’estero non sarebbe mai successa una cosa del genere è una truffa C’è qualcosa da cambiare ogni tanto con il giuramento a Palazzo Chigi nel del premier Giuseppe Conte di 42 sottosegretari e viceministri Governo giallorosso entra nel pieno della sua operatività conto e promette sarà un impegno in cui saranno messe in discipline passione tanto il massimo per rispondereche vengono dalla società e dalla comunità e sottolinea che sarà molto importante curare da Porto con le forze politiche in parlamento e mantenere orecchio aperto alle comunità la cronaca blitz della polizia Nella curva della Juventus i capi principali referenti dei gruppi Ultras bianconeri sono stati arrestati in un’indagine della procura di Torino 12 le misure cautelari da Chiusi a vario titolo di associazione a delinquere estorsione aggravata autoriciclaggio violenza privata è partita da una denuncia della società bianconera secondo l’accusa sarebbe stato messo in piedi una strategia criminale per ricattare la società dopo che la Juventus aveva deciso di interrompere una serie di privilegi concessi ai gruppi ultra prima notizia in chiusura il presidente di Confindustria Vincenzo boccia risponde a margine di un incontro alla Luiss di Roma ad una domanda sul pressing del MoVimento 5 Stelle per la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia gruppo Atlantia questa vicenda dice non deve diventare una questione politica deve prevalere Il buon senso la magistratura deve fare il suo corso dobbiamo evitare polveroni poi gli dici che non ci portano da nessuna parte e poi bacia aggiunge questo non sinon affrontare la questione responsabilità in borsa intanto si sono intensificate le vendite sul titolo è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa