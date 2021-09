Ultime Notizie Roma del 16-09-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale poi ritrovati Sono nato per questo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione del bilancio settimanale ci sono delle buone notizie nella settimana 8 14 settembre rispetto alle precedenti tutti i numeri sono in calo di 14,7 % i nuovi casi del 6,7% i decessi nel 8,8% delle persone in isolamento domiciliare le 3,3% ricoveri con sintomi del 1,6% le terapie Intensive tu rileva il monitoraggio permanente della fondazione gimbe che sottolinea come in ospedale ci siano quasi esclusivamente persone non vaccinate Tuttavia conclude la fondazione con l’autunno alle porte la riapertura delle scuole in 9,4 milioni di persone che non hanno ancora ricevuto nemmeno un goccino si rischia una ripresa della circolazione del virus un aumento delle ospedalizzazioni intanto potrebbe entrare in vigore il 15 ottobre Il decreto per l’estensione dell’obbligo di empatia lavoratori del settore pubblico e privato Ma le misure individuate dovranno essere applicate anche agli organi costituzionali includendo Dunque il Quirinale La Corte Costituzionale l’obbligo di vaccinarsi riguarderà anche le cariche elettive di camera e senato queste alcune delle misure che sarebbero state messe a punto dalla cabina di regia risoluzioni arriva la sospensione dal lavoro e quindi dallo stipendio dopo 5 giorni di accesso senza Green pass prezzi dei tamponi calmierati si va verso un obbligo generalizzato per le farmacie cosa se la pari a zero perché non possa fare il vaccino a €8 per i minorenni €15 per i maggiorenni andiamo in Cina dove sono state somministrate 2,16 miliardi di dosi di vaccino contro il covid portando la quota di persone finalmente memorizzati a 1,01 miliardi pari ad una copertura della popolazione del 71% l’ha riferito il portavoce della commissione sanitaria nazionale fornendo gli aggiornamenti relativi a mercoledì 15 settembre Latina il paese più popoloso del mondo conta 1011000000 di abitanti al lavoro su un provvedimento per fronteggiare il rincaro delle bollette energetiche Ma le misure non c’erano oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri Per intervenire spiegano gli stessi voti c’è tempo fino al 30 settembre oggi noi non potremmo fare nulla di nucleari perché abbiamo un referendum che dice no alle Vecchie tecnologie quelle nuove al momento non ci sono ancora spiega il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani tornando così sul tema quello del sta tornando a dividere la maggioranza il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato Infatti nei giorni scorsi che vedrebbe di buon occhio anche una centrale in Lombardia la cronaca in chiusura i fatti di Piazza San Carlo a Torino 9 condanne e penetra i tre mesi un anno e quattro mesi sono stati chiesti dal PM nel processo ripreso in Corte d’Assise ricordiamo durante la proiezione su Maxi schermo della finale Champions Juve Real ondate di panico dalla provocare un oltre 1500 feriti in seguito di due donne che fanno imputati di disastro e omicidio colposo figurano funzionari del Comune della Questura oltre al viceprefetto Roberto Dosio per il quale la richiesta di un anno e 10 mesi secondo piano ci sono alcune nell’organizzazione è nella gestione dell’evento era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa