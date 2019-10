Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli al Ministero dello Sviluppo Economico emergono alcuni dettagli sul provvedimento tra gli altri l’anticipo di un anno al 2022 la deducibilità al 100% dell’imu sui capannoni l’ipotesi che più sta facendo strada in queste ore prevede Inoltre uno stanziamento di 3665021963 Gato lunedì 7 ottobre è stato individuato ad una sessantina di metri di profondità a 6 miglia a sud di Lampedusa almeno 12 corpi individuati dai sommozzatori dellaCostiera Truck una giovane donna è un piccolo bimbo i prossimi giorni saranno effettuate le operazioni di recupero da parte della Guardia Costiera è possibile vi siano anche altri corsi Nelle vicinanze del balcone i cadaveri sono stati individuati da un robot subacqueo della Guardia Costiera che giorni per nostra va la zona sfida Porta a porta tra Renzi e salvi prima scintilla sulle tasse sui premi in tv Io su quelle Premium TV pagare le tasse lei non so magari Berlusconi le ho riservato un trattamento di favore anche il leader di Italia viva nel corso del duello con il segretario della Lega che aveva criticato il governo giallorosso perché potrebbe saltare anche i premi di chi vince concorsi in apertura Vespa raccontato come due avessero partecipato e vinto alcuni concorsi televisivi 10 anni fa il 15 ottobre 2009 veniva arrestato a Roma Stefano pochi quellasegna l’inizio di un calvario mano per Stefano morto per una settimana dopo il 22 ottobre 2009 e anche giudiziario per la famiglia Ilaria Cucchi ha ripercorso questi 10 anni in forma Lanza col direttore Luigi corso i giornalisti della redazione cosa devo chiedere oggi ai Carabinieri imputati niente solo rispetto per Stefano ha detto Ilaria Cucchi per tutti i loro colleghi Onesti che ogni giorno svolgono un lavoro onesto e non devono essere accostati a persona del genere chiudiamo con la pagina sportiva calcio 2020 L’Italia vince 50 una partita dell’ottava giornata delle qualificazioni euro 2020 il successo Modus Spegni i dati di Vittoria consecutivi degli Azzurri con Roberto Mancini commissario tecnico è successo di ieri sera sul campo l’Italia allenata da ManciniSto in fila il nono successo consecutivo è guardato il record a chi apparteneva Vittorio Pozzo il leggendario che trascina gli azzurri al titolo mondiale nel 1934 e nel 1938 è tutto dalla redazione di diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa