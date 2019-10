Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione in studio Roberta Frascarelli un lungo impegnativo Consiglio dei Ministri dal via libera Salvo Intesa una legge di bilancio da circa 30 miliardi e io a lei decreto fiscale l’accelerazione arriva a sorpresa di una riunione che avrebbe dovuto approvare solo il documento programmatico di bilancio da inviare ad Unione Europea poi il CDM dura quasi 6 ore si discute norma su norma basta il super mosse per chi paga con carta di credito fortemente voluto dal premier Conte salgono a 600 milioni le risorse per la famiglia arriva da settembre 2020 L’abolizione del superticket confronto si fa sai animato sul tetto al contante Italia viva arriva a minacciare il non voto è sul carcere agli evasori per il quale 5 Stelle Barientrambe le norme si arriva una mediazione la soglia delle contante scende da 3000 €2000 e poi a €1000 dal 2022 Mentre per il carcere arriva una prima norma poi già piano c’è un emendamento di sicuro si discuterà ancora la bomba arriva dopo quasi tre ore di soporifero dibattito televisivo ma non direttamente dai dodici candidati presidenziali in calo nei sondaggi che lo ha relegato alla terza posizione Reggio Calabria un panetto di cocaina di profilo con i prezzi alcuni simboli massonici una squadretta un occhio è un compasso sulla significato di quali sono in Corso ulteriori indagini insieme a due chili e mezzo di esplosivo 14 tramite tagliatrici fucili e pistole e 500 cartucce Quanto hanno scoperto nel corso di un’operazione denominata bunker i militari del comando provinciale di Reggio Calabria della Guardia di Finanza il materiale è stato trovato in un garage nel centro della città nel disponibilità di un trenoche è stato arrestato e condotto in carcere le finestre sulla sua forte indignazione verso gli Stati Uniti per l’approvazione del Hong Kong Human Rights Act da parte della camera americana tutela dei diritti umani e civili ribadendo la richiesta di sospensione di ogni ingerenza negli affari interni esprimiamo forte indignazione deciso posizione all’insistenza della Camera dei rappresentanti sulla provare questo provvedimento affermato in una nota il portavoce del Ministero degli Esteri shuang la borsa di Hong Kong apre gli scambi positiva avanzano, 19% le borse di Shanghai senza Invece poco mosse con i rispettivi indici compositi in rialzo dello 0,05% in calo di appena 0,3 punti con le prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa