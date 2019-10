Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione da Italia dal mondo ben trovati in studio Roberta Frascarelli via libera Salvo Intesa del CDM alla legge di bilancio per il 2020 al decreto fiscale collegato alla manovra Stamani dopo quasi sei ore alla riunione del tetto al contante Cala a €2000 Nel 2020 2021 poi scenderà a €1000 negli anni successivi sale 8 anni il calcio per la dichiarazione fraudolenta Nel 2020 sono stanziati 3 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro per bonus per riavere indietro una quota delle spese versate con pagamenti digitali previsti 600 milioni aggiuntivi per la famiglia la manovra espansiva dobbiamo ritenerci soddisfatti pure in un quadro di finanza pubblica particolarmente complessosiamo riusciti a evitare l’incremento dell’IVA che era il nostro primo obiettivo e potendo disporre di risorse finanziarie aggiuntive che si sono manifestate nelle ultime settimane siamo riusciti a costruire una manovra che realizza vari punti del programma di governo così con te la borsa di Milano apre in positivo l’indice MIB guadagna lo 0,1% a 22388 punti tutti i 12 candidati presidenziali dem hanno aperto il quarto dibattito televisivo Ohio attaccando Donald Trump e dicendosi a favore degli indagati è il presidente più corrotto della storia americana ha venduto la sicurezza nazionale per scopi personali ha dichiarato Joe biden Bernie Sanders e camion è uno di quei momenti in cui congresso Deve agire aggiunto quest’ultima ricordando il sistema americano Les chats and Balance un uomo di 50 anni è stato sottoposto a Fermotentato omicidio con l’accusa di aver aggredito essere stata accoltellata una ragazzina di 15 anni lo scorso sabato a mezzanotte nel centro di Varese l’uomo come reso noto la procura di Varese stato in stata fermata dagli uomini della questura di Varese è stato rintracciato grazie ad una veloce puntuale indagine il presunto aggressore della quindicenne quanto è mezzo fondamentali per l’identificazione del cinquantenne fermato dalla polizia sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona dove si è verificata l’aggressione sono continuati gli scontri Nella notte tra polizia e dimostranti a Barcellona ci sono Barricata e falò Intanto una carica è stata lanciata contro manifestanti che si erano rifugiati negli effetti dell’ospedale Ciao lì nella città di sabato è la prima volta al mondo in Emilia Romagna all’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna una parte di colonna vertebrale è stata sostituita da 4 vertebre umanenella banca del tessuto muscolo-scheletrico della Regione L’intervento è stato eseguito il 6 settembre su un paziente di 77 anni colpito da cordoma forma maligna di tumore osseo direttore della chirurgia vertebrale indirizzo oncologico e degenerativo del Rizzoli Alessandro gasbarrini ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

