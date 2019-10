Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla stazione Gabriella Luigi in studio Un lungo e impegnativo Consiglio dei Ministri durato sei ore ha dato il via libera all’alba Salvo Intesa la legge di bilancio da circa 30 miliardi al decreto fiscale e passa il superbollo si paga con carta di credito fortemente voluto dal premier Giuseppe Conte salgono a 600 milioni le risorse per la famiglia duro confronto chiuso con una mediazione sull’uso del contante e sul carcere agli evasori con una prima norma sulla quale però viene subito annunciato un emendamento soddisfarti il premier Conte di il ministro dell’economia Gualtieri che parlano di manovra espansiva che evita di un punto dell’IVA e realizza vari punti del programma di governo per il viceministro misiani col taglio del cuneo fiscale arriveranno a €500 netti all’anno lavoratore a regime unioneRegno Unito sono un passo dall’accordo sulla brexit e lo scrive il Guardian online citando fonti di Bruxelles e Londra TIM negoziali hanno proseguito il confronto durante una frenetica sessione notturna e continuerà a cercare un compromesso alla vigilia Del Crociale vertice europeo di domani che arriva Appena due settimane prima della data di uscita del Regno Unito prevista per il 31 ottobre fonti di Londra parlano invece di negoziati la crisi siriana la Turchia non è preoccupata dalle sanzioni statunitensi non dichiara mai il cessate il fuoco e proseguirà l’operazione militare conoscenza al sostegno del mondo lo ha dichiarato il presidente turco erdogan che andrà a Mosca entro pochi giorni invitato dal Presidente Putin è che intanto ha frenato l’offensiva turca con Lo schieramento della polizia militare russa come forza di interposizione notizie contrastanti sul controllo di località strategica ovest dell’eufrate da parte dell’esercito di Assad il vice presidente statunitense prezzo oggi arriverà ad Ankaraè tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

