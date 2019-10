Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio la politica via Libera del Consiglio dei Ministri alla legge di bilancio da 30 miliardi e al decreto fiscale 6 ore i lavori in consiglio dei ministri delibera è arrivato all’alba di questa mattina passa al super bonus per chi paga con carta di credito salgono a 600 milioni le risorse per la famiglia l’uso del contante si riduce gradualmente fino a €1000 nel 2022 azione tra le premier Giuseppe Conte il ministro dell’economia Gualtieri che parlano di manovra espansiva che abita l’incremento dell’IVA e realizza punti del programma di governo sulla brexit Unione Europea unito vicini all’accordo lo dice il Guardian online i team hanno lavorato in un vertice nella notte e continueranno alla vigilia del vertice europeo di domani Crociale perché arriva ad appena 27della deadline dall’uscita del Regno Unito prevista per il 31 ottobre progressi comunque nei negoziati la crisi siriana il presidente turco erdogan non è preoccupato dalle sanzioni statunitensi non scatterà il cessate il fuoco in Siria e proseguirà quindi l’operazione militare intanto interviene la Russia che pone la polizia militare come forza di interposizione tra Ankara e da erdogan e Putin si incontreranno nei prossimi giorni lo sport adesso con la vittoria dell’Italia sul Liechtenstein a 50 nell’ottava partita di qualificazione euro 2020 per illeciti Roberto Mancini nona vittoria consecutiva hai sbagliato il record di Pozzo è tutto Ci risentiamo più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa