Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione informazione Gabriella Luigi in studio un autobus si è schiantato contro un albero lungo la Cassia a Roma è accaduto questa mattina a 14 persone sono rimaste ferite bloccata la circolazione locale i pazienti più gravi sono al 5 trasportati in codice rosso Agli ospedali Policlinico Gemelli Villa San Pietro San Filippo Neri e Sant’Andrea sul posto le autorità per la messa in sicurezza del tratto di strada e rilievi per capire la dinamica dell’incidente si sa soltanto che l’autobus al momento dello schianto era molto pieno di passeggeri a crisi in Siria questa mattina alla camera ha parlato il premier Giuseppe Conte la decisione turca ripropone l’esigenza di una decisione comune ferma e risolutadell’Unione Europea ha detto il premier il Consiglio Europeo si esprimerà giovedì e venerdì priorità alla diplomazia al rispetto del diritto internazionale inaccettabili percorrere di Graziani sui rifugiati espresse dal Presidente turco erdogan quest’ultimo nei prossimi giorni incontrerà il presidente russo Vladimir Putin intanto per quanto riguarda la brexit sono ore cruciali un accordo tra ue e Regno Unito sembra più vicino lo ha detto il Guardian online negoziati sono da te per tutta la notte proteggono anche quest’oggi la vigilia del vertice europeo di domani che arriva da Appena due settimane dalla scadenza fissata per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea il 31 ottobre prossimo fonti parlano comunque di progressi nei negoziati nella notte scontri tra polizia e dimostranti a Barcellona secondo giorno di proteste per le condanne inflitteleader indipendentisti barricate falò in città la Polizia ha caricato i manifestanti che si erano rifugiati negli accessi all’ospedale Park towelie nella città di Sabadell 30 le persone arrestate è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa