Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione capella Luigi in studio torniamo a Roma dove questa mattina intorno alle 9 un autobus schiantato contro un albero sulla via Cassia c’è un aggiornamento sulle bilance 29 persone sono rimaste ferite trasportati in ospedale 9 di queste sono gravi sono state trasportato in codice rosso all’ospedale Gemelli a Villa San Pietro al San Filippo Neri all’ospedale Sant’Andrea sul posto gli operatori per la messa in sicurezza del tratto di strada e poi per i rilievi necessari per capire la dinamica di quanto accaduto fino ad ora si sa che il mezzo era stipato di passeggeri sulla crisi siriana parlato il Rainer Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera sulla Turchia servedecisione dell’Unione Europea risoluta e ferma queste le sue parole ed infatti se ne parlerà al Consiglio Europeo in programma domani e dopodomani c’è l’esigenza di una decisione comune Ha ribadito il Presidente del Consiglio la preoccupazione è che vengano perseguiti soluzioni con strumenti diplomatici nel rispetto del diritto internazionale le ultime dichiarazioni del presidente turco erdogan non hanno lasciato trasparire l’intenzione di fermarsi si va avanti con o senza l’appoggio del mondo ha detto erdogan che però nei prossimi giorni incontrerà il presidente russo Putin è sul tavolo del Consiglio Europeo anche la brexit perché siamo ormai agli sgoccioli tra due settimane alla te del 31 ottobre scadrà il termine e Regno Unito uscirà dall’Unione Europea l’accordo tra le parti sembra vicino Come riportato dal Guardian onlinese andate avanti per tutta la notte sono ripresi anche quest’oggi alla vigilia del vertice di domani si parla comunque di progressi nei negoziati andiamo in Oriente adunco della camera americana Ha provato tre atti ufficiali volti a mostrare il supporto degli Stati Uniti ai manifestanti Pro democrazia Pechino espresso forte indignazione per queste decisioni mentre vado incontro governatrice Milano impegnata sul discorso programmatico in Parlamento ha abbandonato l’aula a causa delle proteste da parte dei Deputati Pro democrazia e tutto della redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa