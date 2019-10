Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio te lo ridò azione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio la crisi siriana ha parlato nuovamente il presidente della Turchia erdogan 6 terroristi se ne vanno dalla zona di sicurezza che la Turchia vuole realizzare al confine nord della Siria L’operazione è fonte di pace terminerà lo ha detto erdogan sottolineando però che non è mai accaduto nella storia della Repubblica turca che lo Stato si secca lo stesso tavolo di un’organizzazione terroristica e poi si è difeso dalle accuse lanciate dai curdi dal Cuneo n sottolineando la Turchia non ha mai compiuto massacri civile non lo fa neppure ora l’obiettivo quindi sono quelli che la Turchia definisce come terroristi e sono 637 quellirealizzati ovvero uccisi o catturati dall’inizio dell’operazione turca nel nord-est della Siria lo riporta al Ministero della Difesa di Ankara nell’area intanto continuano violenti scontri lo dice l’osservatorio Siriano per i diritti umani oggi la vice presidente degli Stati Uniti Mike pence è ad Ankara inviato dalla presidente Donald e domani incontrerà il presidente turco erdogan assieme al segretario di stato americano Mike Pompeo la crisi siriana sul tavolo del Consiglio Europeo in programma domani e dopodomani l’Unione Europea è chiamata a dare una risposta unica forte e risoluta lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento di oggi alla camera una decisione comune è un’esigenza ha detto il premier Aggiornamento sull’incidente avvenuto questa mattina a Roma sulla via Cassia zonaovest della capitale un autobus schiantato contro un albero 29 le persone rimaste ferite 9 di loro sono ricoverato in gravi condizioni trasportata in codice rosso gli ospedali gemelli Villa San Pietro San Filippo Neri Sant’Andrea la dinamica di quanto accaduto si sa che il mezzo al momento dello schianto è a carico di passeggeri adesso un po’ di numeri delle mercato dell’auto a settembre le auto immatricolate nell’area dell’Unione Europea e dell’efta ovvero Islanda Norvegia e Svizzera sono state oltre un milione e 200.000 + 14 e 4% sullo stesso mese del 2018 da inizio anno sono state vendute Invece 12100607 l’anno precedente il gruppo FC assegno settembre Un + 12 8% di vendite ma un calo del 10 2% nell’anno la crescita a due cifre del mercato dell’auto non deve trarre in inganno ho detto il centro studi promotor secondo il quale è dovuto al fatto che il confronto sia1 settembre 2018 che aveva registrato un numero di vendite particolarmente basso per effetto di una corsa alle immatricolazioni nel agosto precedente è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio a più tardi

