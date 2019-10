Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura dei terroristi se ne vanno dalla zona di sicurezza l’operazione fonte di pace finirà sono le parole del Presidente turco erdogan parlando al gruppo parlamentare del suo akp Ada Aggiungendo che ci sono alcuni leader che cercano di mediare tra la Turchia le forze curde nel nord della Siria per dogana sottolinea che nella sua storia la Turchia non ha mai compiuto massacri di civili e non lo farà neppure ora il presidente turco Sto andando ad una domanda della TV britannica Sky News poi sapere che non incontrerà la delegazione americana in Turchia di cui fa parte il vicepresidente Pensa che comunque incontrerà la controparte Quando verrà vedrà lui prima dice torniamo in Italia la politica via libera Salvo intese la legge di bilancio da circa 30 miliardi al decreto fiscale l’accelerazione arriva a sorpresa ridosso di una riunione che avrebbeil documento programmatico di bilancio da inviare a lui passa il super bonus per chi paga con carta di credito o fortemente voluto dal premier Conte salgono a 600 milioni le risorse per la famiglia arriva da settembre 2020 L’abolizione del confronto si fa animato sul tetto al contante su cui l’Italia viva arriva a minacciare il non voto è sul carcere agli evasori per il quale il MoVimento 5 Stelle fa barricate entrambe le norme si arriva ad una mediazione del contante scende da 3000 a €2000 e poi a 1000 Dal 2022 Mentre per il carcere arriva una prima norma poi già Si annuncia un emendamento sicuramente si dovrà discutere ancora la cronaca ancora da capire la dinamica dell’incidente oggi a Roma un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero è caduto poco dopo le 9 su via Cassia 29 il bilancio dei feriti tante le chiamate da parte dei passanti passeggeri arrivati al 112 che allertato il 118 vigili del fuoco e polizia locale ultime notizie in chiusura Whirlpool tensione nello stabilimento a Napoli uno schieramento di decine di uomini delle forzecircondato l’area antistante l’ingresso della fabbrica dove fin dalle prime ore del mattino si sono alternate le troupe televisive che hanno raccontato le proteste esplode Ieri dopo le brutte notizie provenienti dalla capitale con l’annuncio dello stato alla produzione dal primo novembre dato dall’azienda i lavoratori discutere sullo stato della vertenza e puntano l’indice contro il governo in cui atteggiamento viene considerato poco incisivo nei confronti della multinazionale americana la prossima mobilizzazione in programma domani mattina alle 9:30 i lavoratori si ritroveranno davanti alla fermata della linea 1 della metro di Piazza Municipio da dove partirà un corteo alla volta di Palazzo Santa Lucia sede della Regione Campania è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa