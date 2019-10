Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con il Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno via libera Salvo intese è una legge di bilancio da circa 30 miliardi al decreto fiscale l’accelerazione è arrivata a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto approvare il documento programmatico di bilancio da inviare a lui e passa il super bonus per chi paga con carta di credito fortemente voluto dal premier Conte salgono a 300 milioni le risorse per la famiglia arriva da settembre 2020 la super ticket per oggi un malore ha costretto ad un breve ricovero il leader della Lega Matteo Salvini che era arrivato a Trieste per rendere omaggio ai due poliziotti uccisi nulla di grave fanno sapere ci parla di una sospetta colica renale l’ex Ministro dell’Interno è stato già dimesso ed è stata approvata dall’aula del Senato con 150 voti favorevoli 102 contrari e 3 astensioni La risoluzione presentata dalla maggioranzail governo a sostenere e promuovere a partire dal prossimo Consiglio Europeo una serie di riforme impegni concreti sui temi della bilancio europeo della crescita economica sui migranti sulla Turchia dopo un attacco armato nel nord della Siria sulla brexit respinte le altre quattro risoluzioni proposte dalle opposizioni dopo le votazioni La seduta si è conclusa la cronaca nella strage di Bologna le responsabilità politiche non sono mai state superate sono stati toccati solo il portatore di valigie lo ha detto Vincenzo Vinciguerra ex membro ordine nuovo e avanguardia Nazionale in aula a Bologna come testimone nell’ambito del processo che vede imputato l’ex nar Gilberto Cavallini per concorso nella strage 30 agosto 1980 brexit troppo tardi per dare una cena formale all’accordo che ce ne sarà una questo Consiglio Europeo di fonti diplomatiche alla vigilia del Summit dei leader nel migliore possibile ci poteva dare un via libera Political intese tornarci sopra in un secondo tempo per l’ok D’altra parte spiegano le stesse fonti non si sa ancora se ci sarà un accordo non si è visto il test e non si sapossibilità di ottenere il via libera a Westminster ultima notizia in chiusura rischiamo a Londra perché sono stati condannati per stupro due ragazzi italiani accusati di aver abusato di una 23enne visibilmente ubriaca che non si reggeva in piedi all’interno di uno stanzino di un night club di so che febbraio del 2017 lo riferiscono i media britannici durante il processo è stato proiettato il video di una telecamera di sorveglianza ripreso dopo la caduta Moto2 ridere congratularsi avvicendarsi 5 indicazione della pena detentiva per i due cateti aggiorni è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa