Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno esteri in primo piano dei terroristi se ne vanno dalla zona di sicurezza che la Turchia vuole creare i suoi confini nel nord della Siria l’operazione fonte di pace finirà il presidente turco erdogan ha parlato al gruppo parlamentare del suo akp Aggiungendo che ci sono alcuni leader che cercano di mediare tra la Turchia le forze curde nel nord della Siria per dogana sottolinea poi che nella storia ancora non ha mai compiuto massacri di civili e non lo farà neppure ora il presidente turco rispondendo ad una domanda della TV britannica Sky News per sapere che non incontrerà la delegazione americana di cui è vicepresidente mai pensa che comunque incontrerà la controparte Quando verrà Trump vedrà lui sottolinea erogata la politica via libera Salvo intese ad una legge di bilancio da circa 30 miliardi al Decreto Fitl’accelerazione arriva a sorpresa a ridosso di una riunione che avrebbe dovuto a provare solo il documento programmatico di bilancio da inviare all’Unione Europea passa il super bonus per chi paga con carta di credito fortemente voluto dal 31 600 milioni di euro le risorse per la famiglia arriva da settembre 2020 L’abolizione del superticket ma il confronto si fa animato sul tetto al contante su cui Italy arriva arriva a minacciare il non è sul carte degli e fagioli per il quale il MoVimento 5 Stelle fabbricate se entrambe le norme ci arriva ad una mediazione la soglia del contante scende da 3000 a €2000 e poi a 1000 Dal 2022 Mentre per il calcio e arriva una norma poi Giatti annuncia un emendamento Cambiamo argomento migranti la situazione è su tutte le ruote e tornate livelli pre-crisi con gli arrivi a settembre 2019 inferiori del 90% circa Rispetto a settembre 2015 così la commissione Ue in un rapporto sui migranti precisando che la situazione rimane immutabile gli sviluppi geopolitici hanno creato nuove sfide per l’unione non è il momento per autocelebrarsi Ma se cisentiamo se la visione di insieme la situazione è migliorata per quanto riguarda gli arrivi Dei migranti che sono ad un minimo storico ha detto il commissario avramopoulos e rapporto sui principali i progressi nell’ambito dell’agenda Europea sulla migrazione del 2015 si precisa che Servono urgenti azioni per migliorare le condizioni nel Mediterraneo Orientale dare Maggiore solidarietà nella ricerca e salvataggio e accelerare gli sgomberi dalla Libia e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa