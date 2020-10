Ultime Notizie Roma del 16-10-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni a Gabriella in studio l’epidemia da covid-19 in Italia entrata in una fase acuta nel prossimo mese rischio di raggiungere valori critici in Alcune regioni lo si legge nel monitoraggio settimana del Ministero della Salute in 17 regioni l’indice RT supera 1 il valore più alto in Val d’Aosta poi Piemonte provincia autonoma di Bolzano tre le regioni con pari a 1 o sotto uno Basilicata Calabria Molise e media dell’Italia e 117 4913 focolari attivi 1749 quelli nuovi aumentano i probabili focolai in ambito scolastico l’invito alle regioni e di fare un’analisi dei rischi e valutare nuove misure di contenimento del contagiogli ultimi numeri riferiscono di 8804 casi in un giorno i morti sono raddoppiati da 43 a 83 record anche per i tamponi quasi 160.000 cresce il rapporto positivi tamponi al 5 4% la situazione continua ad essere molto critica anche in Europa e Londra deciso di passare al livello di allerta alta a partire sabato a mezzanotte la Gran Bretagna anche rimosso l’Italia dalla lista dei paesi sicuri che arriva nel paese deve stare 14 giorni in isolamento record di casi anche in Germania lo parziale in Polonia tutte molto negative le borse europee sui timori di un nuovo look down Piazza Affari Chiude con il meno 2 77% contro sul blocco dei licenziamenti proroga impossibile dice ministro patuanelli malgoverno che lavora l’ipotesi di proroga per Quelle aziende che useranno la cassa covid e ho la decontribuzionealternativa alla cassa integrazione Italia viva chiedere assegno unico per i figli e la cancellazione di Sugar e Plastic Tax domani Un super vertice per preparare il Consiglio Ministri di sabato al vertice europeo l’Italia presenta le linee guida del Piano mentre Merkel e von der leyen insieme al Presidente del Parlamento Europeo Sassoli chiedono di sbloccare sfondi Valentino Rossi e Federica Pellegrini nuovi positivi al virus tra i campioni dello sport il pilota Yamaha non parteciperà al GP di Aragon sono triste arrabbiato perché ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo ha detto Valentino Rossi Ho pianto tanto sarei partita per Budapest volevo gareggiare ha detto l’olimpionica del nuoto in un video postato su Facebook è tutto dalla redazione buona giornata

