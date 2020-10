Ultime Notizie Roma del 16-10-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’epidemia da covid-19 in Italia entrata in una fase acuta nel prossimo mese rischia di raggiungere valori critici in Alcune regioni lo rileva il monitoraggio settimanale Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità gli anestesisti lanciano l’allarme terapia intensiva il consigliere del ministro della Salute per l’emergenza covid Walter Ricciardi annuncia Ok gli stop mirati nelle regioni con RT sopra uno a Napoli le mamme hanno protestato contro la decisione del governatore Vincenzo De Luca di chiudere le scuole fino al 30 ottobre dopo il forte incremento di contagi da coronavirus in campagna Oggi è il giorno più buio per la scuola il testo di un manifesto Intanto una quarantina di bus scolastici ha percorso le strade in forno la sede della Regione in segno di protesta per la decisione di De Luca che ferma anche le loro attività lavorative innocente segale il pusher nigeriano imputato da Ancona per l’omicidio diMastropietro in Corte d’Assise d’Appello ribadisce non l’ha uccisa in alcune dichiarazioni spontanee spiega che la ragazza ebbe un malore dopo aver preso eroina ho fatto una cosa terribile dice se lo smembramento del corpo di cui si è presa la responsabilità ma voglio pagare per quello che ho fatto non per quello che non ho fatto ha detto l’arrivo del vaccino l’inizio della fine della pandemia non è la fine significa che dopo un anno che abbiamo a disposizione il vaccino ebola pandemia diminuire in maniera importante lo ha detto il direttore esecutivo dell’agenzia Europea del farmaco Guido Rasi all’inizio non si potrà fare a meno di mascherine di stanziamento spiegato se ne potrà fare a meno quando avremo i primi dati di efficacia del vaccino è tornato il tempo di dirci di prendere insieme delle scelte combattere uniti e così su Facebook è il segretario del PD Nicola Zingaretti Come alcuni mesi fa di fronte a quel paese si unito e ha vinto un rischio drammatico ora bisogna percorrere la stessa strada ascoltare la scienza gli amministratori unire la politiche territori trovare insieme una via da seguire aggiunge Zingaretti ed è tuttoTi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa