Ultime Notizie Roma del 16-10-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la notte il premier Conte a ti gatto che chiudere le scuole non è la soluzione migliore riferimento alla decisione del governatore della Campania De Luca di ricorrere alla Dada fino al 30 ottobre intanto dal monitoraggio dell’istituto superiore di sanità emerge che in Italia l’epidemia in fase acuta l’indice rte salita 117 gli anestesisti V con 10 regioni La tenuta delle terapie Intensive a rischio Il commissario Arcuri giorni non hanno attivato i 1600 posti letto perché abbiamo già inviato i ventilatori ieri sono stati registrati 8804 nuovi contagi da coronavirus a fronte di 162/1982 tamponi un re assoluto e rapporto positività poi del 5,4% il Teatro alla Scala rinviata la presentazione della nuova stagione per l’emergenza covid e la conferenza stampaè stata stamattina in cui sarebbe stato annunciato il calendario da dicembre a marzo 2021 è stata rinviata a data da stabilirsi a causa dell’evoluzione della pandemia confermati gli spettacoli fino a lunedì 18 ottobre ancora covid in primo piano Salvini Chi ipotizza lockdown commette un crimine richiudere sarebbe un disastro è leader della lega con mascherina Pro Trump ha visitato il Salone delle macchine utensili a Fiera Milano Rho il coprifuoco si fa in tempi di guerra non penso che il virus vado a letto alle 21:30 ha detto frecciate contro il governo si prende la responsabilità delle sue scelte gli italiani si aspettano che se certezze non supposizioni e idea ha detto la morte di Jole Santelli oggi i funerali in forma privata a Cosenza nella chiesa di San Nicola l’ultimo saluto alla presidente della Calabria morta 51 anni lutto cittadino anche a Catanzaro dove domani sarà allestita una camera ardente anche nella Cittadella regionale Torniamo a parlare di sanità la procura di Ivrea partendo da una cenadei Carabinieri del NAS aperto un’inchiesta nei confronti di Giuseppe delicati 60 anni ex Ufficiale medico di complemento accusato di procurato allarme per aver diffuso nei giorni scorsi un filmato sul web con teorie che arrivano nei la pandemia covid e su un’ipotetica attivazione del coronavirus da parte del vaccino antinfluenzale l’ordine dei medici di Torino ha chiesto la rimozione del video pubblicato sui social ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa