Ultime Notizie Roma del 16-10-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale E venne ritrovata l’ascolto dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio segretario generale della CGIL Maurizio Landini raggiunto la testa del corteo a Piazza dell’esquilino Roma dove sono confluiti i manifestanti arrivati a Roma i treni in pullman circa 10000 che hanno raggiunto a piedi Piazza San Giovanni sotto lo slogan mai più fascismi siamo tutti antifascisti Landini ha replicato a Salvini che aveva di manifestazioni di parte non è di parte una manifestazione che difende la democrazia di tutti questo il tema per gli economisti di Confindustria la risalita del PIL italiano nel 2021 è più forte della tesi a causa del limitato impatto la variante Delta ora si prevede un più se 1% di punti in più rispetto alle Stime di aprile seguito da un ulteriore più 41 * 100 nel 2022 questa robusta di partenza del PIL pari a oltre il 10% Nel biennio spiega il centro studiti porterebbe la nostra economia sopra i livelli pre-crisi nella prima metà del 2022 chi anticipo rispetto alle attese iniziali S Bonomi serve una manovra che pur garantendo la riduzione del debito pubblico accompagni e paese verso l’uscita dalla crisi legate alla pandemia con la fine delle misure emergenziali nonché risorse per sostenere la transizione energetica e ambientale e l’adozione di riforme strutturali nel mondo i casi covid hanno superato la soglia dei 140 milioni sono state somministrate finora quasi 6,6 miliardi dosi di vaccini secondo i conteggi della Johns Hopkins University in Italy about sono i certificati di malattia nel primo giorno di applicazione del Green pass 17340 in più rispetto al venerdì precedente aumento inferiore alla media ma comunque alto 3 lavoratori pubblici superati dei Lavoratori Privati tutelati Mentre per i non tutelati si ferma al 10,5% in Russia Prati per la prima volta i 1000 decessi in 24 ore Whirlpool conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di Napoli così in una nota diffusa alle 2 del mattino Al termine dell’incontro con i sindacatil’impegno Non inviare le lettere di licenziamento fino al 22 ottobre e vengono confermati gli incentivi all’esodo nella misura di €85000 il trasferimento di tutti i lavoratori presso l’unità di produzione in provincia di Varese nonché la disponibilità proseguire la trattativa per il trasferimento di asset Nel 2020 la Caritas Italia aiutato 1,9 milioni di persone nei 6780 servizi gestiti Dal circuito diocesano e parrocchiale di questi il 4% è ricorso alla Caritas per la prima volta tra le regioni con più alta incidenza di nuovi poveri Valle d’Aosta Campania Lazio Sardegna e Trentino Alto Adige per i giovani adulti di età compresa trai 18 Ei 34 pesano per il 57,7% portiamo ancora pagina avevano favorito la latitanza del Boss Bernardo Provenzano oggi un operazione dei Carabinieri a un duro colpo al patrimonio della mafia corleonese seguendo il sequestro di beni per un valore superiore ai €4000000 Buddismo sto dal tribunale di Palermo in particolare Ross ha eseguito una confisca di 3 milioni e mezzo di euro nei confronti di nipotefratello del Boss Totò Riina nonché di Rosario Salvatore Lo Bue soprannominato staro piumino e del figlio Leoluca 11 ragazzini di una scuola media sono annegati in un fiume in Indonesia durante una gita scolastica altri dieci sono stati tratti in salvo a quanto riferito dai soccorritori media locali 150 studenti di una scuola islamica stavano partecipando alla pulizia del fiume quando 21 di loro sono caduto in acqua si tenevano per mano e il primo della messo un piede in fallo altri dieci sono stati tratti in salvo mentre sono ancora in atto le ricerche dei corpi nel fiume Sile nella provincia di Giava occidentale porta oggi la serie A torna in campo con le prime tre gare dell’ottava giornata ad aprire il programma alle 15 è stata spezia-salernitana mentre alle 18 i riflettori saranno accesi sul Olimpico per il big match Lazio Inter in serata 20:45 il Milan Verona andrà a caccia dei tre punti che potrebbero consentire di risalire in testa alla classifica in attesa del Napoli che domani affronta Il Torino è Ibrahimovic torna tra i convocati finora l’attaccante disputatomezz’ora di gioco contro Lazio settembre segnando anche un gol ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa