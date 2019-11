Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio sale la tensione sulla ex Ilva la procura di Milano apre un fascicolo esplorativo per verificare i reati da parte di arcelormittal per il possibile danno all’interesse pubblico interverrà anche nella causa civile ricorso d’urgenza dei commissari contro il recesso l’azienda fa sapere che andrà via da Taranto dal 4 dicembre indicando la possibilità dimissioni al momento dello spegnimento degli impianti ci hanno tolto la bacchetta magica per lavorare ha detto la Morselli Con riferimento lo scudo per durissima la reazione del governo in Italia gravissime responsabilità pagherà i danni non lasceremo che spengono gli impianti ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte maleincontro tra sindacati e vertici di arcelormittal a ministero dello sviluppo economico Venezia sott’acqua ieri paralizzata scuole chiuse vapore ti fermi allagato il 70% del centro storico mai una marea del genere dal 1872 chiusa Piazza San Marco basilica e Palazzo Ducale si torna a parlare del Mosè per spingere ad una sua rapida entrata in funzione durante il tutto il prossimo anno ci saranno serrati test intanto l’ondata di maltempo ha colpito un po’ tutto il centro nord Italia in Alto Adige sono rimaste isolate in Molte zone a causa delle abbondanti nevicate Cambiamo argomento la speranza di vita non cresce e i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia restano fissati per il 2021 a 67 anni aumento della speranza di vita a 65 anni Infatti è di 0,0decimi di hanno una variazione pari a zero intanto la manovra la prova del Senato riflettore sulle norme per il carcere agli evasori che dividono la maggioranza arrivano le proposte di modifica dei Ministeri Ma le risorse per cambiare sono soltanto 250 milioni troppo poco lo sport in chiusura calcio europei 2020 prima vittoria consecutiva per l’Italia di Roberto Mancini gli azzurri hanno battuto 3 a 0 la Bosnia con gol di Acerbi Insigne è Belotti a punteggio pieno nel girone ottengono la certezza di essere testa di serie al sorteggio per Euro 2020 il decimo successo di file record assoluto nella storia della nazionale migliora il primato di nove Vittorio tenute dagli azzurri di Vittorio Pozzo è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa