Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno la redazione Gabriella Luigi in studio sono inaccettabili secondo il commissario della ex Ilva le modalità con le quali arcelormittal intende restituire gli impianti siderurgici di Taranto al 4 dicembre perché rischia di Causare danni irreparabili al ciclo produttivo e quanto scritto nel ricorso d’urgenza presentato al tribunale di Milano che intanto apre un fascicolo esplorativo per verificare la sussistenza di reati da parte di arcelormittal l’amministratore delegato Morselli non cede sostenendo che con lo stop a lo scudo penale andare avanti sarebbe un crimine tutto e ora affidato al tribunale intanto nel timore di una traumatica chiusura degli impianti si può tiza un intervento Ponte dello stato in attesa di dare forma a una cordata di nuovi proprietari l’ultima Alta marea Venezia toccato a me615 cm un livello classificato come molto sostenuto ma non eccezionale come ti chiede gli ultimi tre giorni Piazza San Marco resterà però allagata e per oggi il centro maree del comune prevede un’altra massima di 120 cm intorno a mezzogiorno restano paralizzate molte attività le scuole sono chiuse vapore ti fermi in modo e resta al centro delle polemiche mentre il maltempo colpisce alcune zone della Toscana del Trentino Alto Adige 60 mila utenti sono rimasti senza luce molti comuni sono rimasti isolati per frane da alberi caduti bloccata anche la ferrovia del Brennero il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Antonello Falqui padre di varietà come studio uno e Canzonissima simboli di un’epoca e fucine di vitamina A Walter Chiari da Paolo Panelli e Bice Valori da Franca Valeri alle gemelle Kessler ad annunciare la sua scomparsa un posto e sui suoi profili Social e sono partito per un lungoIl lungo viaggio Si legge lunedì i funerali a Roma calcio Euro 20 20 l’Italia di mancini ha vinto 3 a 0 anche in Bosnia Ottenendo la decima vittoria consecutiva e la certezza di essere testa di serie al sorteggio per gli europei superando il record degli Azzurri di Pozzo con 10 vittorie consecutive nel tennis Halle ATP Finals di Londra Nadal resta numero 1 Ma non va in semifinale i contendenti saranno sipras Federer e thiem a Interlagos in Brasile le qualifiche per il Gran Premio di domani proseguono sotto la pioggia solo invece Valentia dove si prepara l’ultima prova del Motomondiale di quest’anno è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa