Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio vicenda arcelormittal ex Ilva sono inaccettabili secondo i commissari le modalità con le quali l’azienda intende restituire gli impianti siderurgici di Taranto il 4 dicembre perché rischiano di Causare danni irreparabili al ciclo produttivo lo scrive nel ricorso d’urgenza presentato al tribunale di Milano che intanto apre un fascicolo esplorativo per verificare la sussistenza di reati da parte di arcelormittal l’amministratore delegato Morselli non cede sostenendo che Con lo scopo lo scudo penale andare avanti sarebbe un Cri è tutto è affidato al tribunale intanto nel timore di una traumatica chiusura degli impianti si ipotizzano intervento Ponte dello stato in attesa di dare forma a una cordata di nuovi proprietarisott’acqua l’alta marea l’ultima a mezzanotte toccato i 115 centimetri livello molto sostenuto ma non eccezionale come tic negli ultimi giorni Piazza San Marco Resta allagata è chiusa oggi il centro maree del comune per vedo un’altra massima di 120 cm intorno a 12:00 paralizzate molte attività il Mose Resta al centro delle polemiche il maltempo invece colpisce altre zone d’Italia Com’è la Toscana è il Trentino Alto Adige 60000 utenti sono rimasti senza luce molti comuni sono isolati per frane alberi caduti bloccata anche la ferrovia del Brennero andiamo in Bolivia 8 persone sono state uccise almeno 75 sono rimaste ferite In uno scontro tra manifestanti Pro Evo Morales e soldati e polizia nella città boliviana di vicino a cochabamba nel centro del paese Intanto il Venezuela si appresta a vivere una giornata di tensione la autoproclamato presidente ad interim del Venezuela ti do ha rivolto un unSpello ad appropriarsi delle strade del Venezuela mentre il presidente Maduro ha convocato per oggi una manifestazione Popolare per rigettare il gold trasporti in chiusura qualificazione dei venti venti in Italia di mancini ha battuto 3 a 0 la Bosnia Ottenendo la decima vittoria consecutiva record per gli azzurri la nazionale di mancini ha fatto meglio di quella di Pozzo e si fermò 9 vittorie di fila alle Finals di Londra siamo nel tennis Nadal Resta al numero uno ma non va in semifinale i contendenti saranno sipras Federer e thiem a Interlagos in Brasile le qualifiche per il Gran Premio di domani in Formula 1 proseguono sotto la pioggia mentre a Valencia per la MotoGP ci sarà sole dove si correrà l’ultima prova del Motomondiale di quest’anno è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa