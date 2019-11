Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione in studio Roberta Frascarelli apriamo con Venezia punta massima di marea ferma a 115 la marea ha toccato una nuova punta massima sul Medio mare a Venezia dopo la mezzanotte un fenomeno classificato come molto sostenuto codice arancio e non eccezionale come i picchi degli ultimi tre giorni l’allagamento in questo caso interessa soprattutto le aree della città come San Marco il centro maree del comune prevede un’altra massima di 120 cm in mattinata in Alto Adige ancora circa 13 minuti se sono senza corrente elettrica dopo le eccezionali nevicate di ieri a Brunico invece nella notte è tornata la luce la linea ferroviaria del Brennero è ancora interrotta all’altezza di Bolzano per una franaun bambino di 4 anni è morto nella tarda serata di ieri agli Spedali Civili di Brescia poche ore dopo il ricovero in seguito a un incidente stradale il bambino residente a Chiari nel bresciano viaggiava con il padre la sorella dodicenne un’amica della ragazzina tutti feriti in modo non grave su un’auto coinvolta in una carambola di vetture lungo l’autostrada brebemi un imprenditore Edile di Napoli è stato arrestato dai carabinieri del NAS con l’accusa di sfruttamento del lavoro sequestro di persona intermediazione illecita l’uomo per aggirare i controlli teneva segregati 43 operai in nero tutti italiani tra i quali una donna incinta e due minorenni per ben 6 ore non locale angusto priva di servizi igienici alpinextrem la struttura si celava dietro una sorta di porta blindata i militari hanno sequestrato laboratorio dove si lavoravano pellami per Note griffe di moda scienziati medici economisti imprenditori esperti di ambiente già politica sono protagonisti per due giorni a Verona di un confronto sonoclima intelligenza artificiale robotizzazione del Lavoro longevità governo dei processi di digitalizzazione il festival del futuro oggi e domani propone per la sua prima edizione un percorso su questi temi costruito attraverso 40 incontri per analizzare le tendenze che c’hanno dando forma ha l’Italia di domani ed è tutto grazie per averci seguito le prossime no

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa