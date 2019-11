Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Lucia Morselli è lapidaria Gela i sindacati nel primo confronto formale al Ministero dello Sviluppo con il ministro Stefano patuanelli di aslor mittal Italia sottolinea la coerenza del percorso prima annunciato così portato avanti per restringere il contratto restituire lexil va dal prossimo 4 dicembre puntando tutto su un argomento netto dopo lo stallo lo scudo penale portare avanti il piano di risanamento ambientale per l’acciaieria di Taranto ora è un crimine toccato una nuova punta massima di 115 centimetri sul Medio mare poco dopo la mezzanotte un fenomeno classificato come molto sostenuto codice arancio e non eccezionale come picchi degli ultimi tre giorni dall’allenamento in quelma interessato soprattutto le aree più basse della città come San Marco per oggi il centro maree del comune ha previsto una massima di 120 cm Israele ha colpito obiettivi di Amazon nella striscia di Gaza le prime ore di oggi dopo il lancio di Razzi e dalla striscia mentre l’altra guardare sempre più traballante Amazon finora rimasta fuori dal round di combattimento questa settimana tra Israele e l’Asia Tesla mica nei Raid aerei israeliani di questi giorni sono stati uccisi 32 palettine che 8 persone sono state uccise almeno 75 sono rimasti feriti In uno scontro tra manifestanti Pro Evo Morales e soldati e polizia nella città boliviana di sacaba vicino a cochabamba nel centro del paese La maggior parte delle vittime sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco migliaia di manifestanti in parte indigeni si erano radunati fin dal mattino manifestando pacificamente se n’è andato conleggerezza e ironia come aveva vissuto e aveva insegnato a vivere a intere generazioni di italiani notizia della scomparsa di Antonello Falqui il padre del varietali italiano è artefice del successo di tanti grandi personaggi dello spettacolo ha fatto subito il giro del web nel modo più singolare sono partito per un lungo lungo viaggio il testo di un post apparso sui suoi profili Facebook e Twitter potete venire a salutarmi lunedì 18 novembre alle 11 alla chiesa di Sant’Eugenio a viale Belle Arti a Roma ed è tutto grazie per averci seguiti appuntamento alle

