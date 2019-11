Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione formazione dall’Italia e dal mondo in studio Roberta Frascarelli leiji matsumoto e Antonio si è riservata all’Ospedale Molinette di Torino dove si trovava per i 40 anni di Capitana calcio più celebre personaggio di disegnatore giapponese 82 anni che si è sentito male ieri sera è stato intubato e si trova nella rianimazione diretta dal dottor Roberto balagna moto si era sentito male ieri pomeriggio per questo motivo aveva annullato la serata al cinema Massimo minacce una busta con all’interno un proiettile hanno fatto scattare la vigilanza di livello più basso di tutela per l’allenatore dell’Inter Antonio Fonte lo riportano oggi il Corriere della Sera il giorno dopo la misura decisa dalla Prefettura di Milano pattuglie di polizia Carabinieri passerastrada con più frequenza intorno allo Stabile di Milano dove vive l’allenatore e agli uffici della società nerazzurra al momento l’ipotesi prevalente sarebbe l’azione di un mitomane un bambino di 4 anni è morto nella tarda serata di ieri agli Spedali Civili di Brescia poche ore dopo il ricovero in seguito a un incidente stradale il bambino residente a Chiari nel bresciano Io già sono il padre la sorella non amica della ragazza tu sei feriti in modo non grave tu un’auto coinvolta in una carambola di vettura lungo l’autostrada brebemi le immagini di Venezia ferita che rimbalza i media di tutto il mondo pongono di nuovo tutti di fronte all’hinterland esigenza di salvaguardia del nostro patrimonio artistico ambientale le polemiche sul Mose D’altra parte non ci esimono da una questione più profonda sul nodo dell’inquinamento e della tutela dell’ambiente anche per le future generazioni da anni tra l’altro si discute della necessità dell’inserimento di un riferimento esplicito alla questione nelsituazione come accade per molti altri paesi a che punto è questo dibattito è addirittura della cosiddetta commissione morbide riforma costituzionale 36 anni fa che si è posto tema di introdurre anche nel nostro ordinamento esplicito riconoscimento costituzionale del diritto dell’ambiente sono ora in esame in commissione affari costituzionali a Palazzo Madama quattro proposte di legge per l’introduzione della tutela ambientale nella carta sulle quali si sta tenendo un ciclo di audizioni che dopo la manovra potrebbe essere candela lizzato in aula al Circo Massimo di Roma la manifestazione Nazionale indetta dai sindacati dei pensionati SPI CGIL fnp CISL e uilp UIL con lo slogan invisibili No Siamo 16 milioni il numero dei pensionati e delle pensionati in Italia slogan che campeggia sulla volantino e sul palco al centro dell’iniziativa che segue quella del primo giugno scorso in Piazza San Giovanni la rivalutazione dellel’allargamento della quattordicesima La riduzione delle tasse all’insegna di un fisco più equo la sanità è una legge sulla non autosufficienza ed è tutto grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa