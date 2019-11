Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Venezia a Quarto miliardo di danni il picco atteso a mezzogiorno è stato di 105 cm Ma le previsioni per domani restano allarmanti la presidente del Senato Laguna c’è anche il Ministro dell’Interno lamorgese Brugnaro un miliardo di perdite per Vincenzo boccia Incrociamo le dita affinché il Mose funzioni sarebbe un peccato non proseguire sul ponte di Rialto è apparso uno striscione basta passerelle politiche è il momento di agire e sulla situazione dell’acqua alta a Venezia in relazione anche a gli angeli Minetti a che si sono rimboccati le maniche per dare un aiuto alla città e per cercare di riportare più o meno alla normalità è intervenuto ai nostri microfoni ladello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole ci sono anche a Venezia dov’è il Mosè e le acque che invece scaraventato in laguna facendo le pulizie grande presupposti per danni milionari la bella notizia è che nella La casa del carnevale dove ogni scherzo Vale arrivano gli altri gli angeli di Venezia Sono angeli Senza ali e usano le braccia uguali come davanti e quindi procedete a Firenze nel 76 non so che la togliersi il cappello mi piacerebbe prima o poi vedere affiorare dalla politica anche qualche angelo con le altre sono quelli che arrivano prima piuttosto che come spesso a casa sennò altrimenti dopo il ministro dell’Agricoltura del Ponente l’Italia viva Teresa Bellanova è stata ospite a Sky Tg24 sulla crisi delle Silva il ministro dichiarato Taranto non può morire per una politica indi assumerti la responsabilità della decisione e per la scelta di un imprenditore che magari utilizzando un errore commesso dallo Stato pensa di scaricare su 20 mila famiglie questo incidente viene Consiglio dei Ministri ho più volte detto che bisogna togliere gli alibi affermato Bellanova metà a posto un problema è che lei esimente penale Quindi bisogna riportare la norma esattamente com’era quando è stato sottoscritto l’accordo che è stato un accordo con tutti molto soddisfacente Ed ora la cronaca Francesco chiricozzi e Riccardo Ricci due ex militanti di CasaPound accusati di aver violentato lo scorso aprire una donna 36enne in un pub di Viterbo sono stati condannati in rito abbreviato rispettivamente a 3 anni il primo è 2 anni 10 mesi il secondo è stato Inoltre disposto un risarcimento in favore della vittima Pari a €40000 un imprenditore della provincia di Napoli è stato arrestato dai carabinieri del NAS con l’accusa di sfruttamento del lavoro sequestro di persona intermediazione illecita l’uomo per aggirare i controlli delle forze dell’ordinesegregati 43 operai in nero tutti italiani tra i quali una donna incinta e due minorenni per 20 ore in un locale angusto privo di servizi igienici e finestre la struttura si celava dietro una sorta di porta blindata i militari hanno sequestrato il laboratorio nel quale venivano lavorati pellami per Note griffe di moda E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

