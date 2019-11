Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio in primo piano torniamo a Venezia quarta un miliardo di danni il picco atteso Mezzogiorno di oggi è stato di 105 cm Ma le previsioni per domani allarmanti la presidente del Senato in laguna c’è anche il Ministro dell’Interno lamorgese Brugnaro parla di oltre un miliardo di perdite Vincenzo boccia dice Incrociamo le dita affinché il Mose funziona Sarebbe un peccato non proseguire Piove su tutta Italia in Alto Adige Valli isolate sulle coste toscane e laziali allagamenti di strade auto in panne torna alla normalità alla situazione alle terme di Saturnia dopo la frana di ieri a Napoli alcuni quartieri sono stati invasi dall’acqua a Roma e provincia 100 interventi dei vigili del fuoco in 12 ore previsto nubifragio su la capitale nelle prossime oree cambiamo ancora argomento parliamo di politica il ministro dell’Agricoltura disponente l’Italia viva Teresa Bellanova è stata Ospite del programma su Sky Tg24 intervista condotto da Maria Latella sulla crisi delle Silva è dichiarato Taranto non può morire per una politica incapace di assumersi la responsabilità della decisione per la scelta di un imprenditore che magari utilizzando un errore commesso dallo Stato pensa di scaricare su la famiglia e questo incidente in consiglio dei ministri ha detto bisogna togliere gli a Limita la fosse un problema è che l’esimente penale Quindi bisogna riportare la norma esattamente com’era quando il sottoscritto l’accordo che è un accordo considerato da tutti molto soddisfacente voltiamo ancora pagina all’ospedale Bufalini di Cesena musicista con un tumore cerebrale è stato operato al cervello da sveglio mentre seguiva alcune melodie musicali al piano si tratta di un intervento eseguito nei giorni scorsi utilizzando la tecnica del Awake surgery chirurgia da sveglio che consiste nell’operare il paziente in condizioni diduplice scopo asportare la massa tumorale in questo caso salvaguardare le abilità musicali ancora cronaca torniamo in nel Lazio a Viterbo Francesco chiricozzi Riccardo Ricci due ex militanti di CasaPound accusati di aver violentato lo scorso Aprile una donna 36enne in un pub di Viterbo sono stati condannati in rito abbreviato rispettivamente a 3 anni I primi due anni di Il secondo è stato Inoltre disposto un risarcimento in favore della vittima pari a €40000 timbravano il cartellino invece di lavorare come giardinieri del comune di Roma arrotondava lo stipendio il verde di giardini privati abbiamo licenziato queste mele marce lo annuncia la sindaca di Roma Virginia raggi pensate aggiunge che addirittura utilizzano gli attrezzi mezzi di proprietà comunale non solo timbri sono anche i badge dei colleghi assenti Insomma una vera e propria truffa ai danni di noi cittadini sono partite le procedure di licenziamento per 10 dipendenti del servizio giardini di Roma Capitale un provvedimento che arriva dopopensione dal servizio indagini relative ai reati di peculato truffa è falso attestazione anche la magistratura sta facendo il suo corso Per quanto attiene il profilo penale prosegue la sindaca del suo post su Facebook a Roma non per furbetti e legalità ha concluso E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa