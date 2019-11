Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale e buonasera dalla redazione dalla capitale in studio anche la procura di Taranto dopo quella di Milano apre un fascicolo di indagine contro ignoti sulle Silva dopo l’esposto dei commissari nel mirino fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con arteria orbitale dell’economia Nazionale Intanto il PD apre Sullo scudo sia un decreto Se l’azienda dichiara di voler rispettare il contratto dice il capogruppo al Senato Marcucci mentre i sindacati preparano la resistenza la chiusura non spegneremo impianti dice la Fiom marinaio esclude un piano B per non offrire una via d’uscita l’azienda Zingaretti chiede invece il governo di fare presto a trovare una soluzione sospensione dei mutui per un anno 20 milioni per il primo ristoro di Daniel sindaco di Venezia Brugnaro nominato Commissario straordinario sono le misure principali contenute nell’ordinanza firmata dal capo della protezione civile Borrelli per l’emergenza per l’acqua alta a Venezia l’ordinanza prevede un primodi €5000 per i privati e di 20.000 per l’azienda secondo lo schema indicato dal premier Conte Brugnaro quanti fichi danno in oltre un miliardo a Piazza San Marco anche la brace Veneziani della nazionale di calcio portato dalla delegazione viaggi dal portiere Donnarumma e dal Presidente della FIGC Gravina la procura di Milano ha aperto un’inchiesta contro ignoti per minaccia aggravata e detenzione di munizioni dopo che il 14 novembre è arrivata la sede Inter una lettera indirizzata allenatore Antonio Conte con una cartuccia per fucile inesplose messaggi minatori la società si è rivolta alle autorità ed è stata aperta l’indagine coordinata dal capo dell’antiterrorismo Alberto nobili per il tecnico interista la prefettura ha deciso di far scattare la vigilanza dinamica pattuglie di polizia e carabinieri Passirano in strada con più frequenza intorno allo Stabile di Milano dove vive Cambiamo argomento Bufalini di Cesena musicista con un tumore cerebrale è stato operato al cervello da sveglio mentre seguiva alcune melodie musicali al piano si tratta di un intervento eseguito nei giorni scorsi utilizzando la tecnica della Wake sorgeche consiste nell’operare il paziente in condizioni di media con un duplice scopo asportare la massa tumorale in questo caso specifico salvaguardare le abilità musicali Barack Obama avverte i candidati democratici alla Casa Bianca e li metto in guardia non spingersi troppo a sinistra con le loro proposte la nostra visione anche se coraggiosa deve affondare le radici nella realtà l’americano medio non penso che dobbiamo votare Giuli intero sistema irritarlo di dama Rivolgendosi a un pubblico di finanziatori democratici non messaggi indirettamente rivolto ai candidati Elizabeth Varenne e Bernie Sanders Bill Gates si riprende il titolo di Paperone mondiale strappandola Jazz secondo l’indice dei miliardari di Bloomberg il fondatore di Microsoft Vale 110 miliardi di dollari contro i 108,7 vivendus al terzo posto Bernardo alcuni 102,7 nelle scorse settimane Gate aveva superato per un breve lasso di tempo Birds che comunque c’era l’orsetto la pagina sportiva Fabio quartararo ha conquistato l’ultima pole position stagionale delMotomondiale MotoGP sul circuito di Valencia il francese ha preceduto di soli 32 millesimi il campione del mondo Marc Marquez e di un decimo l’australiano Jack Miller seconda fila per Maverick vignales IV Andrea Morbidelli quinto e Andrea Dovizioso Sesto decimo tempo per Danilo Petrucci con la seconda Ducati ufficiale solo XII per Valentino Rossi E questa era l’ultima notizia ancora lavori o di un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa