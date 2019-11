Ultime Notizie Roma del 16-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale a tutti voi l’augurio di una buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio prosegue l’ondata di maltempo su gran parte dell’Italia Colpita da una perturbazione Atlantica è allerta rossa per il rischio idrogeologico in tre regioni Veneto Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e arancione in altre otto lo indica una nuova avviso di avverse condizioni meteo Della protezione civile dal pomeriggio di oggi temporali su Sardegna Liguria emilia-romagna esisteranno le precipitazioni anche su Veneto e friuli-venezia Giulia Atesino oltre venti forti o di burrasca sul Lazio Abruzzo Molise Marche in estensione l’Emilia Romagna Veneto e friuli-venezia Giulia con mare sulle coste esposte nevicate su entroterra Ligure ed Emilia Romagna con Quota neve sopra i 600-800 m nevicate anche su Veneto Friuli Venezia Giulia province autonome di Trento e Bolzano con Quota nevesopra i 1000-1200 metri e apporti al suolo da moderati ad abbondanti e Quota neve in successivo rialzo Dalla mattina di domani i rovesci interesseranno prima campagna poi Calabria e Basilicata e non si placa la situazione a Venezia nessuna tregua e anzi è previsto ancora un nuovo Picco nelle prossime ore Venezia quanto mi guardo di danni Picco atteso Infatti a mezzogiorno è stato di 105 cm Ma le previsioni per domani il resto allarmanti potrebbero raggiungere i 160 cm da presidente del Senato il lago c’è anche il Ministro dell’Interno lamorgese per Brugnaro Parliamo di un miliardo di perdite per Vincenzo boccia bisogna incrociare le dita Finché il Mose funzioni sarebbe un peccato non proseguire Cambiamo argomento Torniamo a parlare del caso dell’ex ministro dell’Agricoltura ed esponenti l’Italia Evviva Teresa Bellanova è stata ospite su Skylui ha dichiarato che tanto non può morire per una politica incapace di assumerti la responsabilità sulla decisione per la scelta di un imprenditore che magari utilizzando un errore commesso dallo stato senza discarica su 20 mila famiglie questo incidente sentiamo il ministro Bellanova bisogna riportare la norma esattamente com’era quando è stato sottoscritto l’accordo che è considerato da tutti un accordo molto soddisfacente all’ospedale Bufalini di Cesena un musicista con un tumore cerebrale è stato operato al cervello da sveglio mentre seguiva alcune melodie musicali al piano si tratta di un intervento eseguito nei giorni scorsi utilizzando la tecnica della wakesurf gay che consiste nell’operare di paziente in condizioni di Velia con un duplice scopo asportare la massa tumorale Nel caso specifico salvaguardare le abilità musica Francesco chiricozzi e Riccardo Licci vecchi militanti di CasaPound accusati di aver violentato lo scorso Aprile una donna 36enne in un pub di Viterbo sono stati condannati Ritarispettivamente a 3 anni il primo 2 anni 10 mesi il secondo è stato Inoltre disposto un risarcimento in favore della vittima pari a €40000 E questa era per il momento l’ultima notizia vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa