Ultime Notizie Roma del 16-11-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale lunedì 16 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio al Io da ieri le nuove zone rosse in campagna e Toscana è arancione in Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia e Marghe ma non mancano le polemiche per il governatore della Toscana Giani la decisione è stata presa su dati vecchi il presidente Liguria Toti avverte con RT sotto uno stop alle restrizioni intanto fioccano le prime multe per chi infrange le norme La Basilicata chiude tutte le scuole fino al 2 dicembre l’Abruzzo verso il log da un navicella crew Dragon della spacex elon musk con a bordo 4 Astronauti è stata lanciata da Cape Canaveral verso la stazione spaziale internazionale nella prima missione operativa della NASA dopo lo storico lancio prova dello scorso maggio che porto altri due Cosmonauti 9 anni dopo lo space shuttle Joe biden ha fatto tutto intere le congratulazioni alla nasaya spaces sonopositivi al coronavirus individuato ieri in Italia secondo i dati del Ministero della Salute le vittime sono 546 salgono così a 45229 i morti di coronavirus in Italia la virologa Cristiano se ti stretta collaboratrice di Anthony Fauci considera probabile che dolcini potrebbero essere pronti almeno negli Stati Uniti entro dicembre il covid circolava in Italia già settembre 2019 La conferma arriva da uno studio dell’Istituto dei Tumori di Milano e dell’università di Siena analizzando i campioni di 959 persone tutte sintomatiche che avevano partecipato gli screening per il tumore al polmone tra settembre 2019 Marzo 2011 virgola 6% di queste persone aveva gli anticorpi al coronavirus di cui il 14% già settembre il 30% nella seconda settimana di febbraio 2020 Giuseppe Conte interview durante l’ultima giornata degli Stati Generali del MoVimento 5 Stelle La coerenza è un grande valore Ma quando governi Devi valutare la complessità e bisogna avere anche il coraggio di cambiare le idee quando ti accorgi che queste sono migliori di quelleAmò ha detto con te in collegamento Di Maio due mandati sono sacrosanti di Battista dice mi rimetto in gioco sia un comitato di garanzia per regole e nomine la manovra approvata quasi un mese fa Se vuoi te si dovrebbe tornare sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi una nuova richiesta di spostamento da decidere con un consiglio dei ministri già la prossima settimana e poi un nuovo decreto legge spostamento con misure più ampie per continuare ad affrontare la presenza dei soli Ristori per e questo l’orientamento che sarebbe emerso nel governo hanno creato scalpore le esternazioni di Padre Livio fanzaga direttore di Radio Maria è che ha dichiarato lavanderia da covid-19 volta fiaccare l’umanità instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica il tutto per creare ha detto il mondo di Satana le nostre grandi cause che mostrano le finalità delle elezioni 2020 l’oltraggio delle cose che sono state fatte per cambiare l’esito saranno presentate presto lo tuita Donald Trump in precedenza Trump aveva detto che Joe biden ha vinto perché le lezioni sono state truccate Ricola vittoria del suo Rivale senza nominarlo Ma poi aveva corretto il tiro non con Vittoria la Cina ha firmato un accordo di libero scambio con 14 paesi dell’Asia Pacifico gli esami non è campione del mondo di Formula 1 grazie alla Vittoria nel Gran Premio di Turchia il pilota inglese della Mercedes è così eguagliato il primato di 7 titoli iridati di Michael Schumacher Franco Morbidelli SUNIA Petronas vince il Gran Premio di Valencia classe MotoGP in cui si laurea campione del mondo il pilota della Suzuki yamir sul podio giacche Miller su Ducati e pol espargaro su KTM l’attività di sciacallaggio contro la Spagna è stata avviata perché c’era da colpire un uomo che parla chiaro che non partecipa alle masserie all’aggregazione di corrente alle corporazioni per questo andava colpito così le presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca intervenendo a Che tempo che fa sull’emergenza covid e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa